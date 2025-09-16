CPMI do INSS aprova convocação de familiares e sócios de investigados

Segundo o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), caso os convocados não sejam localizados, a Polícia Legislativa do Senado será acionada para assegurar o comparecimento - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aprovou, nesta terça-feira (16/9), a convocação de familiares e sócios ligados a empresários investigados no esquema de fraudes contra a Previdência.

Entre os nomes confirmados estão Tânia Carvalho dos Santos e Romeu Carvalho Antunes, esposa e filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”. Também foram chamados Cecília Montalvão Queiroz, esposa de Maurício Camisotti; os empresários Rubens Oliveira Costa e Milton Salvador; além do advogado Nelson Wilians.



Todos devem comparecer à comissão nesta quinta-feira (18), às 9h, para prestar depoimento na condição de testemunhas, e não de investigados. Segundo o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), caso não sejam localizados, a Polícia Legislativa do Senado será acionada para assegurar o comparecimento.

A deliberação foi vista como uma resposta da comissão ao não comparecimento de Antônio Carlos Antunes, que estava convocado para segunda-feira (15). Preso pela Polícia Federal na semana passada, o empresário foi autorizado pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), a não comparecer. Maurício Camisotti, também preso, tinha depoimento agendado para quinta-feira (18), mas comunicou que não compareceria.

Carlos Viana destacou que a comissão respeitará eventuais acordos judiciais, mas não deixará de avançar sobre pontos obscuros da investigação. “Se de fato há uma delação a caminho, basta que a comissão seja respeitada e informada oficialmente pelo STF. Só faremos a convocação caso uma suposta delação dos investigados não adiante. Essa comissão não tem compromisso de proteger ninguém”, afirmou.



Mesmo após um acordo prévio para aprovação dos requerimentos, parlamentares governistas tentaram rever a decisão. O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) apresentou destaques e conseguiu suspender temporariamente a sessão. Após cerca de dez minutos de negociação, os pedidos foram retirados e as convocações confirmadas.



O senador Cid Gomes (PSB-CE) sugeriu que a votação dos requerimentos fosse adiada para quinta-feira, mas a proposta foi rejeitada pelo presidente da comissão. Assim, os depoimentos estão mantidos para a próxima sessão, que promete ser uma das mais movimentadas da CPMI.