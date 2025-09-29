Boletim Focus: mercado reduz estimativas para inflação e dólar em 2025

A previsão para a taxa básica de juros (Selic) neste ano foi mantida em 15% - (crédito: Leonardo Sá/Agência Senado/Flicker)

Economistas do mercado financeiro reduziram suas projeções para inflação e o câmbio neste ano. Segundo os dados do mais recente Boletim Focus, divulgados nesta segunda-feira (29/9) pelo Banco Central (BC), a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2025 caiu de 4,83% para 4,81%.

Com a revisão, o indicador se aproxima da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que estabelece teto de 4,5% para 2025. A projeção para 2026 recuou de 4,29% para 4,28%, enquanto a de 2027 passou a 3,90%. Para 2028, a estimativa foi mantida em 3,70%.

Em relação ao câmbio, a projeção para o dólar neste ano recuou de R$ 5,50 para R$ 5,48. Para 2026, passou de R$ 5,60 para R$ 5,58. Já a estimativa para 2027 foi revista de R$ 5,65 para R$ 5,60, enquanto, em 2028, subiu de R$ 5,54 para R$ 5,56.

PIB e juros

A projeção do mercado para o produto interno bruto (PIB) em 2025 ficou em 2,16%. Para 2026, a mediana das estimativas recuou para 1,80%. Em 2027, a expectativa permaneceu em 1,90%, e, para 2028, seguiu em 2,0%.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A previsão para a taxa básica de juros (Selic) neste ano foi mantida em 15%. Para 2026, a projeção ficou em 12,25%, enquanto a de 2027 permaneceu em 10,50%. Já em 2028, a estimativa seguiu em 10%.