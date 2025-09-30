3° Brasília Summit debate inovação, tecnologia e data centers; acompanhe

A abertura conta com a participação do ex-governador de São Paulo e presidente do Lide, João Doria - (crédito: Evandro Macedo/Lide)

O Grupo de Líderes Empresariais (Lide) realiza, nesta terça-feira (30/9), em Brasília, a terceira edição do Brasília Summit. O evento reúne autoridades, especialistas e empresários para debater a revolução tecnológica no país e os impactos no desenvolvimento nacional. O tema desta edição é “Inovação, tecnologia e data centers”. O evento ocorre das 8h às 12h e será transmitido ao vivo pelo Correio.

A abertura conta com a participação do presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado; do ex-governador de São Paulo e presidente do Lide, João Doria; do empresário e presidente do Lide Brasília Paulo Octávio; governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB); da vice-governador Celina Leão (PP); o presidente da Febraban, Isaac Sidney; e do presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Também foram convidados os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso e Flávio Dino.

Acompanhe:

O tema do primeiro painel é "Data centers: sustentabilidade e segurança na era da inteligência artificial". As autoridades confirmadas para falar são o governador de Goiás Ronaldo Caiado (União); o senador Eduardo Gomes (PL-TO); o deputado federal Julio Lopes; o presidente da Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari; e a preisidente da Tecnobank, Renata Herani.

Já no segundo painel será debatido o seguinte tema: "Inovação e tecnologia: como a inteligência artificial está redesenhando o futuro dos negócios". Estão previstas as presenças do deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-RN); da médica Ludhmilla Hajjar. da deputada federal Luisa Canziani (PSD-PR) e do deputado federal Vitor Lippi (PSDB-SP).

3° Brasília Summit debate inovação, tecnologia e data centers (foto: Divulgação)

