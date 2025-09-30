"O grande desafio é digitalizar o Brasil", afirma deputado Julio Lopes

“O grande desafio é digitalizar o Brasil”, afirmou o deputado federal Julio Lopes (PP-RJ), membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, durante o 3º Brasília Summit: Inovação, tecnologia e data centers, evento realizado pelo Lide e pelo Correio nesta terça-feira (30/9), em Brasília. O encontro reúne empresários, autoridades e especialistas para discutir inovação, inteligência artificial e os impactos dos data centers no desenvolvimento nacional.

Lopes criticou o atraso do país na modernização administrativa e destacou que, em pleno século XXI, grande parte dos estados ainda produz atos analógicos. “Todo ato de governo precisa ser digital, porque só o digital é operável, monitorável e rastreável”, disse, ao defender que a reforma administrativa inclua a obrigatoriedade de digitalização da gestão pública. Ele citou como exemplo o gasto de R$ 5 bilhões do Ministério da Saúde com receitas médicas ainda em papel, apesar da possibilidade de emissão digital com segurança.

O deputado também chamou atenção para os desafios energéticos da expansão dos data centers. Segundo ele, o setor já consome 1% da energia mundial e pode chegar a 3% até 2030. No Brasil, o consumo atual gira em torno de 750 megawatts e deve crescer para 900 MW em cinco anos.

Lopes criticou medidas provisórias em tramitação no Congresso (MPs 1304 e 1318), que condicionam novos empreendimentos ao uso exclusivo de fontes renováveis. “Data center funciona 24 horas, 365 dias por ano. Não tem como energizar com solar ou eólica sozinhas. […]Precisamos de térmicas, gás e até energia nuclear para dar base ao sistema elétrico”, afirmou.

Ele defendeu que o país aproveite a matriz elétrica, considerada uma das mais limpas do mundo, como atrativo para investimentos. Para tanto, sugere garantir segurança jurídica aos investidores internacionais, permitindo que data centers instalados no Brasil possam seguir a legislação de proteção de dados dos países de origem. “Temos aqui uma oportunidade extraordinária de atrair investimentos”, ressaltou.

Ao encerrar sua fala, Julio Lopes reforçou que o Brasil vive uma janela estratégica: “Essa matéria é tão importante para o Brasil e para o mundo, porque tenho certeza que é a partir de reflexões de pessoas capazes e inteligentes como as senhoras e senhores que vamos fazer dessa matéria uma enorme oportunidade para o país”.

