Acordo Mercosul-UE é ‘boa resposta’ ao tarifaço, diz João Doria

O ex-governador de São Paulo e fundador do Lide João Doria defendeu nesta terça-feira (30/9) que o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia é “uma boa resposta” ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos países dos dois blocos.

Em sua visão, o acordo, que deve ser assinado ainda neste ano, abrirá um novo momento na relação entre Brasil e Europa.

“Até no mês de dezembro será finalmente assinado o acordo Mercosul-União Europeia, depois de 21 anos. Essa é uma forma de boa resposta às medidas, à sobretaxa que o governo americano está impondo ao Brasil e à União Europeia”, discursou Doria durante a abertura do 3° Brasília Summit: Inovação, tecnologia e data centers, evento realizado pelo Lide e pelo Correio Braziliense.

O evento é realizado no Brasília Palace Hotel, e reúne autoridades, especialistas e empresários para debater a revolução tecnológica no país e os impactos no desenvolvimento nacional.

Dentre os temas em discussão estão a necessidade de estabilidade na regulamentação de novas tecnologias, e o impacto da Inteligência Artificial nos negócios brasileiros.