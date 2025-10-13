Dólar abre em queda forte após Trump sinalizar alívio de tensões com a China

O câmbio da moeda norte-americana registrava queda de 0,63% às 10h30, horário de Brasília, cotado a R$ 5,46 - (crédito: Alexander Grey Unsplash)

O dólar voltou a cair na manhã desta segunda-feira (13/10), após um alívio na tensão entre as duas maiores economias do mundo intensificada no fim da última semana. Diante disso, o câmbio da moeda norte-americana registrava queda de 0,63% às 10h30, horário de Brasília, cotado a R$ 5,46. A baixa vai na direção contrária ao resto do mundo, visto que, ao mesmo tempo, o Índice DXY operava em alta de 0,26%.

A queda do câmbio ocorre após a moeda disparar 2,38% na última sexta-feira (10), chegando aos R$ 5,50 no fim do dia, marcado pelo anúncio de tarifa adicional de 100% pelo presidente dos EUA, Donald Trump, aos produtos chineses que entram no país. Antes disso, a China também impôs novas restrições às embarcações norte-americanas.

No último domingo (12), entretanto, Trump amenizou o tom contra o governo de Pequim e escreveu em sua rede Truth Social que os Estados Unidos querem “ajudar” a China, e não prejudicá-la. “Não se preocupem com a China, vai ficar tudo bem! O altamente respeitado presidente Xi apenas teve um momento ruim. Ele não quer uma depressão em seu país, e eu também não quero”, destacou.

Além do dólar em queda, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) recupera parte das perdas da última sexta-feira e operava em alta de 0,84%, aos 141.859 pontos, às 11h.

