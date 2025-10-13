Boletim Focus: mercado reduz projeções para inflação e câmbio

A projeção do mercado para o crescimento da economia brasileira em 2025 ficou em 2,16% - (crédito: Agência Brasil)

Economistas do mercado financeiro reduziram suas projeções para inflação e câmbio. Segundo os dados do mais recente Boletim Focus, divulgados nesta segunda-feira (13/10) pelo Banco Central (BC), a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2025 caiu de 4,80% para 4,72%.

Apesar da leve redução, a projeção para a inflação oficial segue acima do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), de 3%, com margem de tolerância de até 4,5%.



A projeção para o IPCA em 2026 ficou em 4,28%, enquanto para 2027 foi estimada em 3,90%. Já para 2028, a estimativa recuou de 3,70% para 3,68%.



Em relação ao câmbio, a projeção para o dólar no fim de 2025 permaneceu em R$ 5,45, com leve recuo nas estimativas para os anos seguintes. Para 2026, a previsão passou de R$ 5,53 para R$ 5,50; para 2027, de R$ 5,56 para R$ 5,51. Já a estimativa para 2028 se manteve em R$ 5,56.



PIB e juros

A projeção do mercado para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2025 ficou em 2,16%. Para 2026, a mediana das estimativas recuou para 1,80%. Em 2027, a expectativa permaneceu em 1,90%, e, para 2028, seguiu em 2,0%.

Já a previsão para a taxa básica de juros (Selic) neste ano foi mantida em 15%. Para 2026, a projeção ficou em 12,25%, enquanto a de 2027 permaneceu em 10,50%. Já em 2028, a estimativa seguiu em 10%.

