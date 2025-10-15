Governo inicia pagamento de lote extra de RS 1,5 bi do abono salarial; veja se tem direito

Quem acredita ter direito a receber, mas não foi incluído no lote, pode registrar recurso diretamente no aplicativo Carteira de Trabalho Digital - (crédito: Marcello Casal/Jr/Agência Brasil)

Aproximadamente 1,6 milhão de trabalhadores que recebem até dois salários mínimos vão receber um dinheiro extra devido à inconsistência de dados enviados por seus empregadores. O pagamento do lote extra de R$ 1,5 bilhão do abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) começa nesta quarta-feira (15 /10) pelo governo federal.

Os pagamentos variam de R$ 126,50 a R$ 1.518,00, de acordo com o número de meses trabalhados em 2023, ano-base para o cálculo do benefício. A medida irá favorecer os trabalhadores que ficaram de fora do calendário regular por falhas ou atrasos no envio de informações pelos empregadores à Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou ao e-Social. O saque pode ser feito até 29 de dezembro de 2025. Para ter direito ao benefício, eles precisam ter trabalhado com carteira assinada, no mínimo, por 30 dias.

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) informou que o lote extraordinário foi autorizado pela Resolução Codefat nº 1.013/2025, que permitiu a correção dos dados pelas empresas até 20 de junho.

Para consultar se tem direito a receber, basta entrar no aplicativo Carteira de Trabalho Digital com o seu CPF e senha do gov.br, na aba de “Benefícios”, e selecionar “Abono Salarial”; ou ligar na Central Alô Trabalho — atendimento gratuito. Para trabalhadores da iniciativa privada, a consulta é feita por meio dos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.

Quem acredita ter direito a receber, mas não foi incluído no lote, pode registrar recurso diretamente no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.



O pagamento, para aqueles que recebem PIS (trabalhadores de iniciativa privada), pode ser feito pelo crédito automático, para quem tem conta na Caixa Econômica Federal; pela poupança Social Digital acessada pelo Caixa Tem, pelo saque com Cartão Cidadão em terminais, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui; ou via saque presencial nas agências da Caixa com documento de identificação.

Para quem recebe Pasep (servidores públicos e trabalhadores de estatais), o pagamento pode ser feito através do crédito em conta corrente no Banco do Brasil (BB), de transferência via TED ou Pix para outras instituições ou pelo saque presencial nas agências do BB.

Empregados domésticos, trabalhadores rurais e urbanos contratados por pessoa física e empregados de pessoa física equiparados à jurídica não têm direito ao abono.

