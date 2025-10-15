InícioCidades DF
TRABALHO

Agências do Trabalhador do DF oferecem mais de mil vagas com salários de até R$ 3 mil

As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e incluem cargos destinados a pessoas com deficiência

Carteira de trabalho - (crédito: Caio Gomez)
Carteira de trabalho - (crédito: Caio Gomez)

Quem busca uma colocação no mercado de trabalho encontra, nesta quarta-feira (15), 1.144 oportunidades de emprego disponíveis nas agências do trabalhador do Distrito Federal. As vagas abrangem áreas diversas e não exigem, necessariamente, experiência prévia, o que amplia as chances de inserção profissional.

Entre as melhores remunerações estão as funções de pedreiro e ladrilheiro, que oferecem salários de até R$ 3 mil. Também há destaque para o cargo de jardineiro, na Zona Industrial do Guará, com pagamento de R$ 2.574,37.

As pessoas com deficiência (PcDs) contam com 20 vagas exclusivas, distribuídas em diferentes regiões administrativas, como Guará, Asa Sul, Ceilândia Norte e Zona Industrial. As oportunidades são para servente de obras (R$ 1.639), fiel de depósito (R$ 1.573,77), empacotador à mão (R$ 1.518) e atendente de lojas (R$ 1.620).

Os interessados podem se inscrever pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 unidades das agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que o candidato não se encaixe em nenhuma das vagas disponíveis no momento, o cadastro permanece ativo no sistema, que faz o cruzamento de perfis e encaminha para futuras oportunidades compatíveis.

Empresas que desejam anunciar vagas ou realizar entrevistas nos espaços das agências podem procurar uma unidade presencialmente ou entrar em contato pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Também é possível utilizar o Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Tags

Por Mariana Saraiva
postado em 15/10/2025 06:00
SIGA
x