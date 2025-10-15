Agências do Trabalhador do DF oferecem mais de mil vagas com salários de até R$ 3 mil

Quem busca uma colocação no mercado de trabalho encontra, nesta quarta-feira (15), 1.144 oportunidades de emprego disponíveis nas agências do trabalhador do Distrito Federal. As vagas abrangem áreas diversas e não exigem, necessariamente, experiência prévia, o que amplia as chances de inserção profissional.

Entre as melhores remunerações estão as funções de pedreiro e ladrilheiro, que oferecem salários de até R$ 3 mil. Também há destaque para o cargo de jardineiro, na Zona Industrial do Guará, com pagamento de R$ 2.574,37.

As pessoas com deficiência (PcDs) contam com 20 vagas exclusivas, distribuídas em diferentes regiões administrativas, como Guará, Asa Sul, Ceilândia Norte e Zona Industrial. As oportunidades são para servente de obras (R$ 1.639), fiel de depósito (R$ 1.573,77), empacotador à mão (R$ 1.518) e atendente de lojas (R$ 1.620).

Os interessados podem se inscrever pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 unidades das agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que o candidato não se encaixe em nenhuma das vagas disponíveis no momento, o cadastro permanece ativo no sistema, que faz o cruzamento de perfis e encaminha para futuras oportunidades compatíveis.

Empresas que desejam anunciar vagas ou realizar entrevistas nos espaços das agências podem procurar uma unidade presencialmente ou entrar em contato pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Também é possível utilizar o Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).