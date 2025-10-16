InícioEconomia
Banco Inter diz ter sido surpreendido com suspensão de novos consignados pelo INSS

Instituição afirma buscar esclarecimentos junto ao órgão e reforça compromisso com aposentados e pensionistas

Os despachos do INSS apontam o descumprimento dos Acordos de Cooperação Técnica firmados entre o órgão e o Banco Inter - (crédito: Divulgação)
O Banco Inter informou, em nota, que foi surpreendido pela decisão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de suspender cautelarmente novas operações de crédito consignado. A medida, publicada nesta quinta-feira (16/10) no Diário Oficial da União (DOU), também atinge o Paraná Banco, a Facta Financeira e a Cobuccio Sociedade de Crédito Direto.

A instituição afirmou que está em contato com o INSS para entender os motivos da suspensão. “O Inter reforça seu compromisso com a transparência e o respeito aos clientes, especialmente aposentados e pensionistas”, destacou o banco em comunicado.

Os despachos do INSS apontam o descumprimento dos Acordos de Cooperação Técnica firmados entre o órgão e as instituições financeiras.

De acordo com o Instituto, as suspensões são medidas necessárias para “cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público até a conclusão definitiva dos processos de apuração”.

Correio Braziliense

Correio Braziliense
16/10/2025
