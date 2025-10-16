Governo realiza primeira reunião do Conselho Nacional de Política Mineral

O encontro será presidido pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva - (crédito: Tauan Alencar/MME)

O governo federal realiza nesta quinta-feira (16/10) a primeira reunião do Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM), órgão estratégico que terá a missão de coordenar políticas públicas voltadas ao aproveitamento sustentável e estratégico de minerais de alto valor tecnológico. O encontro será presidido pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O CNPM, que reúne diversos ministros do governo, terá papel central na definição do futuro da mineração no país. Entre os temas da pauta estão minerais críticos e estratégicos, mineração sustentável, segurança energética e segurança alimentar.



A exploração de minerais críticos é um ponto de grande interesse do governo brasileiro. Essenciais para setores estratégicos como tecnologia, defesa e transição energética, os minerais críticos estão no foco do conselho diante dos riscos de fornecimento causados pela concentração geográfica, restrições geopolíticas e desafios de extração.

Após a melhora nas relações com os Estados Unidos, iniciadas com as negociações sobre o tarifaço, o ministro Alexandre Silveira afirmou ter sido convidado para se reunir com o secretário de Energia norte-americano, Chris Wright, para tratar da exploração de minerais críticos.

O colegiado terá ainda a função de propor medidas para reduzir os riscos de fornecimento e fortalecer a cadeia produtiva nacional desses minerais. Segundo Silveira, o governo busca “garantir soberania sobre as riquezas minerais do país”.