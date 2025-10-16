Haddad vê "avenida aberta" para restabelecer relações com os EUA

Mistura entre questões políticas e econômicas foi a "coisa mais grave" que ocorreu entre as duas nações nos últimos meses, comentou Haddad - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Antes do encontro entre o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o chanceler brasileiro demonstrou confiança com a reunião e o andamento das negociações comerciais com o país norte-americano. Os dois conversaram antes do representante do Itamaraty embarcar para Washington.

“Ele me pareceu bastante confiante no clima que se restabeleceu entre os dois governos. Então, a firma mudou”, disse o ministro da Fazenda, na chegada ao ministério, na manhã desta quinta-feira (16/10).

Haddad voltou a afirmar que a mistura entre questões políticas e econômicas foi a “coisa mais grave” que ocorreu entre as duas nações nos últimos meses. “Não sei o caminho que nós temos pela frente ainda, mas acredito que esteja aberto uma avenida aí para nós restabelecermos relações cordiais, como sempre tivemos, e isolando essa questão política da questão econômica”, acrescentou.

O ministro da Fazenda cancelou, na semana passada, a viagem que faria aos Estados Unidos para encontros do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI). A derrota do governo no Congresso Nacional, com a derrubada da MP 1303 fez com que o chefe da pasta priorizasse a agenda interna.

Apesar de ter se dirigido ao Palácio da Alvorada na noite de quarta-feira, o ministro afirmou que não houve reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo com Haddad tendo adiantado que iria se encontrar com Lula “o mais breve possível” após a volta do presidente da Itália.

