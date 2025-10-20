Petrobras reduz em 4,9% preço da gasolina às distribuidoras; veja novos valores

Sindicombustíveis-DF projeta queda de R$ 0,10 no combustível revendido nos postos de abastecimento a partir de amanhã (21) - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (20/10), o segundo corte no preço da gasolina vendida para as distribuidoras em 2025. Desta vez, a redução foi de 4,9% e já entra em vigor nesta terça (21). No acumulado do ano, com os dois reajustes promovidos pela empresa, o combustível que deixa as refinarias já acumula queda de 10,3%.

Com a mudança de valor, a gasolina passa a ser comercializada a R$ 2,71 por litro, o que representa uma queda de R$ 0,14 em relação ao preço anterior. Ainda em valores nominais, o combustível acumula queda de R$ 0,31 no ano, após as duas revisões da companhia.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes do DF (Sindicombustíveis-DF), Paulo Roberto Correa Tavares, explica que, devido à mistura de 30% do etanol, a redução do preço da gasolina para as distribuidoras deve promover uma queda de R$ 0,10 no combustível revendido nos postos de abastecimento a partir de amanhã. No entanto, essa mudança ainda depende da decisão de cada local de venda.

Já em relação ao diesel, a Petrobras informou que manterá os preços atuais de venda para as distribuidoras e cita os três cortes promovidos desde março de 2025. “Desde dezembro de 2022, a redução acumulada nos preços de diesel para as companhias distribuidoras, considerando a inflação, é de 35,9%”, destacou a empresa, em nota.

