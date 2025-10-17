Receita Federal define um destino para combustível ilegal apreendido

As maiores apreensões ocorreram no âmbito das operações Boyle e Carbono Oculto, que identificaram a presença de metanol em milhões de litros de combustíveis vendidos no país - (crédito: Getty Images)

Após realizar uma série de apreensões de combustível comercializados de maneira irregular pelo país, a Receita Federal anunciou, nesta sexta-feira (17/10), o destino dos milhões de litros recuperados durante as operações. Segundo o órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, a decisão foi tomada após um longo período de diálogo com as principais empresas do setor de combustíveis.

As maiores apreensões ocorreram no âmbito das operações Boyle e Carbono Oculto, que identificaram a presença de metanol em milhões de litros de combustíveis vendidos no país, por meio da atuação do crime organizado e que envolveu até empresas ligadas à Faria Lima — o coração financeiro da cidade de São Paulo.

Nesta última quinta-feira (16), a Receita deflagrou, em conjunto com outros órgãos, a Operação Alquimia, que é um desdobramento dessas duas últimas operações, mas que, em vez de combustíveis, busca coletar amostras de bebidas alcoólicas adulteradas por metanol. A intoxicação já gerou 41 casos confirmados no país, além de seis mortes, todas estas no estado de São Paulo.

Diante disso, a Receita definiu, hoje, que o combustível apreendido será transferido ao Instituto Combustível Legal (ICL). O acordo de cooperação foi assinado entre as partes, após as empresas ligadas ao setor apontarem o ICL como uma “entidade idônea e representativa do setor”

“Com o acordo, a instituição se compromete a dialogar com o setor de combustíveis e indicar entidades hábeis a receber o encargo de depositário, bem como as localidades e os quantitativos passíveis de depósito, conforme as disponibilidades e características das empresas do setor”, informou, a Receita Federal, em nota.

Haverá um termo específico assinado pela empresa a cada depósito individual. O instituto fica responsável pela guarda até que haja a destinação final do produto, seja por leilão ou por devolução ao interessado.

“A Receita Federal continuará avançando no combate à evasão fiscal, às fraudes e às organizações criminosas, protegendo o mercado e a população brasileira”, completou, em nota, o órgão.

