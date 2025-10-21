Aneel aprova alta tarifária média de 18,55% para consumidores da Equatorial GO

A alta foi puxada por diferentes fatores, incluindo o custo com encargos setoriais, que apresentou variação de 32,5% e impactou o efeito médio em 5,98%. - (crédito: EdiCase)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 21, o reajuste tarifário de 2025 da Equatorial Goiás Distribuidora (Equatorial GO), com alta média de 18,55%. As novas tarifas entram em vigor já na quarta-feira (22/10).

Na divisão por grupos de consumidores, o efeito médio a ser percebido será de 17,04% para os consumidores conectados em alta tensão, especialmente grandes indústrias e empresas. A elevação será de 19,01% para aqueles conectados em baixa tensão, como residenciais e pequenos comerciantes.

A alta foi puxada por diferentes fatores, incluindo o custo com encargos setoriais, que apresentou variação de 32,5% e impactou o efeito médio em 5,98%. Já os custos de transmissão tiveram uma variação de 11,5% e impactaram o efeito médio em 1,19%. Os custos de compra de energia elétrica e custos financeiros também contribuíram para o reajuste.

A Equatorial GO é sediada na cidade de Goiânia (GO) e atende aproximadamente 3,49 milhões de unidades consumidoras. O consumo de energia elétrica representa atualmente faturamento anual na ordem de R$ 10,04 bilhões.