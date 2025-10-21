Reforma Casa Brasil: empréstimo poderá ser solicitado pelo app da Caixa

De acordo com o ministro, 90% do valor será liberado no início da obra, e os 10% restantes após a comprovação da conclusão do serviço - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

A partir de 3 de novembro, famílias que desejam reformar suas casas poderão solicitar crédito pelo aplicativo ou site da Caixa Econômica Federal, por meio do novo programa Reforma Casa Brasil, do governo federal. Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, a iniciativa busca simplificar o acesso ao financiamento e atender famílias que querem melhorar suas condições de moradia.

“Tem famílias que não querem uma casa nova. O que elas querem é poder reformar a sua casa, construir um banheiro, fazer um cômodo novo, rebocar a parede. E isso era um pedido antigo do presidente Lula, que agora conseguimos colocar em ação”, afirmou nesta terça-feira (21/10) em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da EBC.



O cidadão poderá simular o crédito pelo aplicativo, será necessário informar o tipo de obra que deseja realizar e enviar fotos da residência diretamente pelo aplicativo. “A família acessa o site ou o aplicativo da Caixa, faz a simulação do crédito, mostra qual é a obra que quer fazer e, após a análise de crédito, recebe os valores para iniciar a reforma”, explicou.

De acordo com o ministro, 90% do valor será liberado no início da obra, e os 10% restantes após a comprovação da conclusão do serviço — que também será feita por meio do envio de fotos do “antes e depois”.

Faixas de renda

O programa será dividido em três faixas de renda. A primeira, para famílias com renda de até R$ 3.200, terá juros de 1,17% ao mês. A segunda, que vai de R$ 3.200 a R$ 9.600, pagará 1,95%. Já a terceira faixa, acima de R$ 9.600, terá juros flutuantes, com teto de 1,95%.

Os financiamentos terão prazo de pagamento entre 24 e 60 meses, com valor máximo de até R$ 30 mil para as famílias da primeira faixa de renda. O ministro Jader Filho não detalhou o tempo de liberação do crédito pela Caixa, mas afirmou que a expectativa é de que as famílias já estejam com as casas renovadas até o Natal.

“São juros de pai para filho, jurinhos bem baixinhos”, disse Jader. “É um programa que traz dignidade, porque ainda há casas no Brasil que não têm nem pia ou torneira. Queremos mudar essa realidade.”

O ministro enfatizou que não será necessário ir até uma agência bancária, já que todo o processo poderá ser feito digitalmente. “Nem todos os 5.570 municípios do Brasil têm uma agência da Caixa. Então, para facilitar a vida das pessoas, elas poderão fazer tudo pelo aplicativo, da simulação até a comprovação final da obra.”

