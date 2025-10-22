Eletrobras anuncia que mudará o nome para Axia Energia

Privatizada em 2022, a Eletrobras anunciou que mudará de nome para Axia Energia, e que a partir de 10 de novembro passará a ser negociada na B3 e na Nyse sob novos tickers (códigos).
A nova identidade, segundo a empresa, representa sua visão de futuro de uma companhia orientada por disciplina financeira, excelência operacional e geração de valor. Com isso, ela consolida o processo de transformação após tornar-se privada.
O novo nome vem do grego e significa "valor", mas também remete à ideia de "eixo" ou aquilo que conecta, sustenta e gera movimento.
Em comunicado, a companhia informou que "a alteração de marca não implica qualquer mudança nos compromissos contratuais, empresariais ou regulatórios".
