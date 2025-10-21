Conheça oito carreiras pouco conhecidas que fazem os aviões decolarem

Quando um avião decola, o que o passageiro vê é apenas uma pequena parte de uma engrenagem muito maior. Atrás das portas da cabine e longe dos corredores dos aeroportos, centenas de profissionais monitoram dados, ajustam rotas, calculam combustível e tomam decisões que mantêm a operação aérea funcionando. São carreiras pouco conhecidas do grande público, mas fundamentais para que a aviação aconteça com segurança e precisão.
Essas funções se concentram em estruturas como o Centro de Controle e Operações (CCO), o coração das companhias aéreas. É ali que cada detalhe é acompanhado em tempo real, desde a escala das tripulações até a manutenção das aeronaves. Na LATAM Brasil, por exemplo, o CCO reúne cerca de 310 profissionais que garantem a execução de quase 800 voos diários no país.
O diretor do centro, Samuel Di Pietro, explica que o ambiente exige atenção constante. “O CCO é o lugar onde decisões precisam ser tomadas rapidamente para manter o bom andamento. São profissionais que trabalham sob pressão, com foco na segurança e na integração entre equipes”, afirma.
Mas quem são esses profissionais e o que exatamente eles fazem?
- Execução de escala de tripulantes
São os responsáveis por garantir que cada voo tenha a tripulação correta, habilitada e em conformidade com a legislação. Eles precisam reagir rapidamente em casos de imprevistos, reorganizando escalas para que nenhum voo fique sem equipe.
- Coordenação de voos
Esses profissionais acompanham a malha aérea em tempo real, monitorando aeronaves, condições meteorológicas e possíveis interferências. Quando algo foge do previsto, cabe a eles decidir ajustes e garantir o menor impacto possível na operação.
- Distribuição eletrônica
Atuam nos bastidores da informação: asseguram que os dados sobre os voos sejam atualizados e sincronizados entre todas as áreas operacionais e sistemas, evitando erros e desencontros de informação.
- OTP (On Time Performance)
O nome vem do termo inglês “pontualidade”. Essa equipe mede e busca aprimorar os índices de saída e chegada dos voos, analisando causas de atrasos e propondo soluções para manter a operação dentro do horário.
- Central de Proteção ao Cliente
Em casos de contingência, como atrasos ou cancelamentos, essa equipe entra em ação para minimizar o impacto ao passageiro, oferecendo informações, remanejamento de voos e suporte imediato.
Outras áreas também trabalham em conjunto com o CCO e têm papel essencial na rotina da aviação:
- Manutenção
Os profissionais dessa área monitoram e realizam a manutenção preventiva e corretiva das aeronaves. Eles utilizam softwares que acompanham o desempenho técnico dos aviões em tempo real, permitindo detectar problemas antes mesmo que se tornem falhas.
- Despachante Operacional de Voo (DOV)
Uma das funções mais técnicas e detalhistas da aviação. O DOV planeja a rota, calcula o combustível ideal, analisa condições meteorológicas e equilibra o peso das aeronaves. Durante o voo, ele ainda acompanha o trajeto e oferece suporte à tripulação em caso de ajustes.
- Serviço de bordo
Antes do embarque, essa equipe já está trabalhando. São responsáveis por garantir que todos os itens do serviço de bordo, que vão de refeições a utensílios, estejam organizados e prontos, de acordo com as especificações de cada voo.
Segundo Samuel Di Pietro, quem atua nos bastidores da aviação precisa reunir uma combinação de técnica e comportamento. “Além de domínio operacional, é preciso saber lidar com pressão, manter a calma em situações críticas e ter boa comunicação entre as áreas”, diz.