Conheça oito carreiras pouco conhecidas que fazem os aviões decolarem

Quando um avião decola, o que o passageiro vê é apenas uma pequena parte de uma engrenagem muito maior. Atrás das portas da cabine e longe dos corredores dos aeroportos, centenas de profissionais monitoram dados, ajustam rotas, calculam combustível e tomam decisões que mantêm a operação aérea funcionando. São carreiras pouco conhecidas do grande público, mas fundamentais para que a aviação aconteça com segurança e precisão.

Essas funções se concentram em estruturas como o Centro de Controle e Operações (CCO), o coração das companhias aéreas. É ali que cada detalhe é acompanhado em tempo real, desde a escala das tripulações até a manutenção das aeronaves. Na LATAM Brasil, por exemplo, o CCO reúne cerca de 310 profissionais que garantem a execução de quase 800 voos diários no país.

O diretor do centro, Samuel Di Pietro, explica que o ambiente exige atenção constante. “O CCO é o lugar onde decisões precisam ser tomadas rapidamente para manter o bom andamento. São profissionais que trabalham sob pressão, com foco na segurança e na integração entre equipes”, afirma.

Mas quem são esses profissionais e o que exatamente eles fazem?

Execução de escala de tripulantes

São os responsáveis por garantir que cada voo tenha a tripulação correta, habilitada e em conformidade com a legislação. Eles precisam reagir rapidamente em casos de imprevistos, reorganizando escalas para que nenhum voo fique sem equipe.

Coordenação de voos

Esses profissionais acompanham a malha aérea em tempo real, monitorando aeronaves, condições meteorológicas e possíveis interferências. Quando algo foge do previsto, cabe a eles decidir ajustes e garantir o menor impacto possível na operação.

Distribuição eletrônica

Atuam nos bastidores da informação: asseguram que os dados sobre os voos sejam atualizados e sincronizados entre todas as áreas operacionais e sistemas, evitando erros e desencontros de informação.

OTP (On Time Performance)

O nome vem do termo inglês “pontualidade”. Essa equipe mede e busca aprimorar os índices de saída e chegada dos voos, analisando causas de atrasos e propondo soluções para manter a operação dentro do horário.

Central de Proteção ao Cliente

Em casos de contingência, como atrasos ou cancelamentos, essa equipe entra em ação para minimizar o impacto ao passageiro, oferecendo informações, remanejamento de voos e suporte imediato.

Outras áreas também trabalham em conjunto com o CCO e têm papel essencial na rotina da aviação:

Manutenção

Os profissionais dessa área monitoram e realizam a manutenção preventiva e corretiva das aeronaves. Eles utilizam softwares que acompanham o desempenho técnico dos aviões em tempo real, permitindo detectar problemas antes mesmo que se tornem falhas.

Despachante Operacional de Voo (DOV)

Uma das funções mais técnicas e detalhistas da aviação. O DOV planeja a rota, calcula o combustível ideal, analisa condições meteorológicas e equilibra o peso das aeronaves. Durante o voo, ele ainda acompanha o trajeto e oferece suporte à tripulação em caso de ajustes.

Serviço de bordo

Antes do embarque, essa equipe já está trabalhando. São responsáveis por garantir que todos os itens do serviço de bordo, que vão de refeições a utensílios, estejam organizados e prontos, de acordo com as especificações de cada voo.

Segundo Samuel Di Pietro, quem atua nos bastidores da aviação precisa reunir uma combinação de técnica e comportamento. “Além de domínio operacional, é preciso saber lidar com pressão, manter a calma em situações críticas e ter boa comunicação entre as áreas”, diz.