Mastercard lança o World Legend, o cartão para altíssima renda

São Paulo — São muitos os sinais da sofisticação. Carros, roupas de grife e relógios estão entre símbolos do mercado de luxo. Mas nem todas as marcas estão imunes à popularização e, com o tempo, perdem prestígio entre os consumidores mais exigentes.

Líder do setor de meios de pagamento no Brasil, a Mastercard deu, nesta semana, um passo gigante para consolidar o domínio do mercado de altíssima renda. Dono da marca Black, consolidada entre os cartões, a empresa norte-americana lançou o World Legend, o produto mais exclusivo da companhia.

Com embaixadores da marca como a empresária e consultora de moda e estilo Costanza Pascolato, o músico e ator Seu Jorge, o navegador Amyr Klink e o chef Alex Atala, o novo produto foi anunciado no imponente Palácio Tangará, em São Paulo, símbolo de elegância no disputado segmento de hotéis de luxo.

Pelo menos sete bancos, entre tradicionais e digitais, estão credenciados como emissores do World Legend. Banco do Brasil, BTG, C6 Bank, Itaú, PicPay, Sicoob e Sisprime do Brasil vão emitir o cartão. A adesão de outras instituições está sob análise da Mastercard.

“O Brasil é o primeiro país da América Latina a receber o lançamento. Essa decisão reforça a relevância do mercado na nossa operação global e sua posição entre as três maiores do mundo”, discursou Marcelo Tangioni, presidente da Mastercard Brasil. Segundo o CEO, o produto "representa um marco importante na estratégia da companhia e chega para elevar ainda mais o padrão de relacionamento da Mastercard com o consumidor de altíssima renda e, ao mesmo tempo, oferecer aos emissores uma plataforma única de fidelização e diferenciação”.

Ancorado em três pilares de benefícios -- viagem, gastronomia e entretenimento --, o World Legend oferece vantagens como experiências em restaurantes Michelin, curadoria de arte e o anytime check-in e check-out em hotéis de luxo (em Brasília, o B Hotel integra a lista de parceiros) — hospedagens sem horário fixo para entrada ou saída. Outro diferencial destacado pelos executivos da companhia é o espaço gastronômico e de bem-estar chamado “Taste of Priceless”, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com menu de Alex Atala.

Lançado para o segmento dos 1% mais ricos, que concentram 27% da renda nacional, o World Legend vai muito além do segmento Black. A estratégia, no entanto, vai além do volume.

“É um produto muito mais estratégico de posicionamento do que de grandes volumes”, explicou Tangioni. Em 2026, uma nova categoria do cartão será ainda mais exclusiva, o Legend Exclusive, com o benefício Air Companion — haverá a possibilidade de, na compra de uma passagem aérea na classe executiva, o título do cartão receberá outra, totalmente gratuita para um acompanhante.

Hotéis associados:

Palácio Tangará (São Paulo), Copacabana Palace, A Belmond Hotel (Rio de Janeiro, Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel (Foz do Iguaçu), Unique (São Paulo), Unique Garden (Mairiporã), Botanique (Campos do Jordão), Clara Artes (Inhotim), B Hotel (Brasília), Pousada Maravilha (Fernando de Noronha) e VIK (Uruguai e Chile).

Restaurantes Michelin:

Casa 201, Corrutela, D.O.M., Fame Osteria, Huto, Jun Sakamoto, Kazuo, Kinoshita, Kuro, Maní, Oizumi Sushi, Ryo Gastronomia e Tangará Jean-Georges.