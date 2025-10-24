Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda

A Receita Federal abriu, nesta sexta-feira (24/10), a consulta ao residual de restituição de outubro. Esse lote contempla restituições de declarações de 2025 feitas fora do prazo e com pendências solucionadas pelos contribuintes, além de restituições residuais de exercícios anteriores.
O pagamento das 248.894 restituições será realizado ao longo do dia 31 de outubro, no valor total de R$ 602.957.179,71. Desse montante, R$ 349.309.998,40 serão destinados a contribuintes que têm prioridade legal, o que corresponde a 6.627 restituições para idosos acima de 80 anos, 36.714 serão para contribuintes entre 60 e 79 anos, 5.040 serão para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 10.871 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.
Além disso, 158.775 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a Declaração pré-preenchida e/ou optado por receber a restituição via PIX. Foram contempladas ainda 30.867 restituições destinadas a contribuintes não prioritários.
A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.
A página "Meu Imposto de Renda" apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.
