Fávaro anunciada retomada de exportações de carne de frango à Malásia

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, comunicou nesta sexta-feira (24/10) a retomada da exportações de carne de frango para a Malásia. A compra de carnes de frango havia sido suspensa pelo país asiático após o Brasil registrar foco de gripe aviária em maio.

"Retomada das exportações de carne de frango, abertura de 6 novos mercados e antecipação da auditoria em plantas frigoríficas de suíno. Chegamos na Malásia com o presidente Lula a todo vapor avançando nas oportunidades para o agro brasileiro", publicou Fávaro, nas redes sociais.

A confirmação da retomada das importações da Malásia foi feita após reunião entre Fávaro e o ministro da Agricultura e Segurança Alimentar da Malásia, Mohamad Sabu. De acordo com o Mapa, o comércio bilateral entre Brasil e Malásia alcançou US$ 487,2 milhões, sendo US$ 346,4 milhões em exportações brasileiras e US$ 140,9 milhões em importações.

Na Malásia, além de fechar a retomada das exportações de carne de frango, o governo brasileiro participará da Associação de Nações do Sudeste Asiático neste final de semana. Haverá a também a expectativa de uma reunião entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Tenho todo o interesse e disposição de mostrar que houve equívoco nas taxações. Quero provar com números. A tese pela qual se taxou o Brasil não tem sustentação. Os Estados Unidos têm superávit de 410 bilhões de dólares em 15 anos com o Brasil”, disse Lula durante conversa com a imprensa na Indonésia.

Ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva o acompanham em viagem oficial ao Sudeste asiático desde quarta-feira (22/10). Antes da Malásia, a comitiva brasileira participou de reuniões com o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto. No país asiático, o líder brasileiro também reforçou a intenção de ampliar a cooperação política, econômica e ambiental com indonésios.