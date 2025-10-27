Confiança do consumidor sobe pelo segundo mês seguido em outubro, indica FGV

Para FGV, segunda alta consecutiva do índice consolida trajetória de recuperação do indicador, após sequência de resultados negativos no fim do ano passado - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) avançou 1 ponto em outubro na comparação com o mês anterior. Foi a segunda alta consecutiva no indicador calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre). No levantamento publicado nesta segunda-feira (27/10), o ICC atingiu 88,5 pontos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na avaliação da economista do FGV/Ibre, Anna Carolina Gouveia, a segunda alta consecutiva do índice consolida a trajetória de recuperação do indicador, após uma sequência de resultados negativos no fim do ano passado. De acordo com a especialista, o resultado foi impulsionado pela alta da confiança das famílias de menor renda, além da melhora da percepção sobre a situação atual e das expectativas a médio prazo.

“O quadro do mês sinaliza um consumidor menos pessimista dada a manutenção do emprego e da renda junto a uma trajetória de queda da inflação nos últimos meses. Por outro lado, os níveis de inadimplência e a alta taxa de juros comprometem uma melhora mais robusta da confiança”, destaca Anna Gouveia.

Tanto o Índice de Expectativas (IE) quanto o Índice de Situação Atual (ISA) registraram a mesma variação de 1 ponto e atingiram 92,8 e 83,0 pontos, respectivamente. A situação financeira futura das famílias e o indicador de situação econômica local atual foram os destaques positivos que impulsionam os dois índices que compõem o ICC.