Alckmin vê diálogo Lula-Trump como "muito positivo", mas cobra fim de tarifas

Alckmin reforça que a cobrança de alíquotas de mais de 40% não tem sentido, pois os EUA mantêm superavit na balança com o Brasil - (crédito: Júlio César Silva/MDIC)

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, avaliou nesta segunda-feira (27/10) como “muito positivo” o encontro recente entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicando que o diálogo bilateral deve agora se aprofundar nas questões tarifárias.

Alckmin enfatizou que a cobrança de tarifas punitivas por parte dos Estados Unidos, como a mais recente de mais de 40%, “não tem sentido”, visto que os EUA mantêm superavit na balança de produtos e serviços com o Brasil.

“Dos 10 produtos que eles (Estados Unidos) mais exportam, oito tem tarifa zero, é chamado ex-tarifário. E a tarifa média é de 2,7%. Aliás, só tem três países do G20 que os Estados Unidos têm superavit na balança de produtos e serviços. São o Reino Unido, a Austrália e o Brasil. Então, não tem sentido essa tarifa de mais 40%”, enfatizou o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) ao portal ICL Notícias.

O Brasil busca reverter o aumento de alíquotas que afeta 34% de suas exportações para os EUA, incluindo produtos de valor agregado, como carne, café, pescado, frutas, motores, sapatos e roupas. Alckmin ressaltou a importância do relacionamento com os Estados Unidos, que, apesar de ser o terceiro maior comprador do Brasil (atrás de China e União Europeia), é o maior investidor no país e adquire produtos industriais de valor agregado.

A prioridade, segundo ele, é defender o livre comércio e o multilateralismo. Questionado sobre a continuidade das negociações, Alckmin disse que os próximos passos serão definidos após o retorno do presidente Lula.

“Vamos aguardar a volta do presidente para a gente conversar sobre os próximos passos, mas estamos otimistas. Eu acho que tem um caminho bom pela frente para poder avançar. Já é bom destacar que dos 40 milhões de dólares que o Brasil exportou para os Estados Unidos no ano passado, 42% estão fora do tarifaço”, destacou o ministro.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

