Ibovespa atinge 150 mil pontos pela primeira vez em dia de novo horário na B3

O Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3) atingiu um recorde histórico no primeiro dia da semana. Pela primeira vez, a bolsa brasileira superou a barreira dos 150 mil pontos durante um dia de operações. Por volta das 11h40 (horário de Brasília) desta segunda-feira (3/11), o principal índice da B3 operava em alta de 0,58%, aos 150.408 pontos – a máxima histórica até o momento.

Na última sexta-feira (31/10), o Ibovespa fechou aos 149.551 pontos, em semana na qual a bolsa acumulou uma forte valorização de 2,3%. Já na manhã desta segunda-feira, a maior parte das ações operava no azul, com destaque para os papéis da Minerva Foods (BEEF3), que lideravam as altas enquanto avançavam 2,37%, por volta das 12h, além de Petrobras (PETR4) e Bradesco (BBDC3), que valorizavam 1,51% e 1,76%, respectivamente.

A valorização recorde do Índice da B3 ocorre em meio às vésperas da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que se reúne pela penúltima vez no ano nesta terça e quarta-feira (4 e 5/11) para decidir sobre a taxa Selic. A expectativa quase unânime do mercado é de manutenção do patamar atual dos juros, em 15% ao ano.

Além do Ibovespa, outras bolsas mundo afora também operam em alta nesta segunda-feira, após um alívio nas tensões entre Estados Unidos e China, que firmaram um acordo sobre a compra de soja norte-americana pelo país asiático – até então restringida devido ao tarifaço. Os principais índices dos EUA abriram a semana com ganhos, enquanto que, na Ásia, as maiores bolsas também fecharam no azul.

Mudança de horário

A partir desta segunda-feira, as operações do Índice Bovespa encerram um pouco mais tarde que o convencional. A abertura segue mantida às 10h, mas o fechamento passa das 17h para as 17h55, devido ao início do horário de verão nos Estados Unidos.

