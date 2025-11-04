Itaú registra lucro de R$ 11,9 bi no terceiro trimestre

Aplicativo e site do Itaú ficam sem funcionar nesta segunda (7/8) - (crédito: Itaú/Divulgação)

O Itaú Unibanco divulgou, nesta terça-feira (4/11), os resultados financeiros da instituição referentes ao terceiro trimestre de 2025. Nesse período, o banco obteve um lucro líquido recorrente de R$ 11,9 bilhões, o que representa um avanço de 11,3% na comparação com os mesmos três meses do ano anterior. O resultado vem em linha com o esperado pelo mercado e reforça a trajetória de crescimento da empresa nos últimos meses.

Ainda de acordo com os dados divulgados, a margem financeira do Itaú com clientes apresentou crescimento de 11% na comparação com o terceiro trimestre de 2024, em razão do aumento da carteira de crédito e da maior rentabilidade com passivos. Além disso, o retorno sobre o patrimônio líquido médio anualizado (ROE) consolidado ficou em 23,3%, de acordo com o banco.

A carteira de crédito total com garantias financeiras prestadas e títulos privados cresceu 6,4% na comparação anual e atingiu R$ 1,402 trilhão. Já no segmento de pessoas físicas, o crescimento foi de 6,5%, com destaque para os resultados do crédito imobiliário, que registrou alta de 15,2%, além de cartão de crédito (6,7%) e crédito pessoal (3,8%).

No final de outubro, o Itaú Unibanco ultrapassou a Petrobras na posição de empresa mais valiosa listada na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. A instituição atingiu R$ 401,9 bilhões em valor de mercado, enquanto que a Petrobras ficou em R$ 396,5 bilhões. Entre as empresas brasileiras, o banco só perde para a Nu Holdings – grupo que controla o Nubank – que possui os ativos negociados na bolsa de Nova York.