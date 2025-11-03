Itaú Unibanco se torna empresa mais valiosa da B3 e desbanca Petrobras

Na sequência, a lista das cinco empresas de maior valor na B3 é completada por Vale, BTG Pactual e Ambev - (crédito: NELSON ALMEIDA/AFP)

O Itaú Unibanco voltou a assumir a primeira colocação entre as empresas mais valiosas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). No último dia 31 de outubro, o banco atingiu R$ 401,9 bilhões em valor de mercado e superou a Petrobras (R$ 396,5 bilhões). É a primeira vez que o banco figura de forma consistente nessa posição desde 2020, de acordo com um levantamento publicado pela Elos Ayta Consultoria.

Segundo o levantamento, a instituição financeira controlada parcialmente pela família Moreira Salles vem em trajetória ascendente desde o fim de 2024, ao passo que a companhia estatal registrou uma perda considerável no mesmo período. Em dezembro do ano passado, o Itaú valia R$ 281,9 bilhões, enquanto a Petrobras somava R$ 490,94 bilhões. Desde o começo do ano, a petrolífera perdeu mais de R$ 120 bilhões em valor de mercado.



Gráfico mostra crescente do Itaú Unibanco nos últimos meses, enquanto Petrobras perdeu valor de mercado. (foto: Elos Ayta Consultoria)

Na sequência, a lista das cinco empresas de maior valor na B3 é completada por Vale (R$ 278,6 bilhões), BTG Pactual (R$ 248,9 bilhões) e Ambev (R$ 198,2 bilhões). Apesar de ser a mais valiosa da B3, o Itaú ainda fica muito atrás da Nu Holdings — grupo que controla o Nubank — que não está listada na Bovespa, mas possui as ações negociadas na bolsa de Nova York.

A Elos Ayta avalia que “o movimento mostra a força dos bancos no mercado acionário brasileiro e uma recomposição natural após anos de domínio da Petrobras e da Vale no topo da B3”. Nesta semana, tanto o Itaú (4/11) quanto a Petrobras (6/11) divulgam seus resultados do terceiro trimestre.



