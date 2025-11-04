InícioEconomia
Toyota retoma produção no interior paulista após 40 dias de paralisação

Unidades de Sorocaba e Indaiatuba estavam inoperantes desde o último dia 22 de setembro, devido às fortes chuvas que atingiram a região

Toyota deve investir R$ 11 bilhões no Brasil - (crédito: Divulgação/Toyota)
A Toyota retomou as atividades nas fábricas de Indaiatuba e Sorocaba, no interior de São Paulo, após fortes chuvas no dia 22 de setembro atingirem fortemente a planta de Porto Feliz (SP), onde há a produção dos motores da montadora. Foram praticamente 40 dias de paralisação e, de acordo com a empresa, a retomada, que se iniciou nesta segunda-feira (3/11), será de forma gradual, com a utilização de motores e peças importados de unidades no exterior.

Na primeira etapa, a produção deve se concentrar nas versões híbridas dos modelos Corolla e Corolla Cross. Já a montagem de veículos com motores convencionais deve ser retomada apenas em janeiro de 2026, conforme havia adiantado a empresa ainda em outubro.

A fábrica de Porto Feliz foi afetada diretamente por um destelhamento na unidade que produz os motores dos modelos produzidos pela Toyota no Brasil. As chuvas registradas no final de setembro no interior de São Paulo deixaram 24 pessoas feridas, oito desabrigadas e 33 desalojadas em diferentes regiões do estado, de acordo com a Defesa Civil.

Raphael Pati

Repórter de Economia

Nascido em Brasília, em 2002, é repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense. Desde 2020, é estudante da graduação em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Raphael Pati
postado em 04/11/2025 19:03
