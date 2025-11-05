Etanol ficou mais competitivo no DF e em quatro estados no final de outubro

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 2,75 o litro, em São Paulo - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP) mostram que abastecer com etanol ficou mais vantajoso no Distrito Federal e em outras quatro unidades da federação na última semana de outubro (26 a 31/10). O DF, por sinal, registrou a maior queda no preço do combustível em todo o país durante esse período, com um decréscimo de 8,08%, para R$ 4,21 por litro, na média.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em todo o país, o preço médio do litro de etanol caiu 0,23% em relação à semana anterior, sendo vendida a R$ 4,27. A maior alta percentual na semana foi registrada no Mato Grosso do Sul, onde o valor subiu 1,03%, apesar de ainda ser o menor do país, com média de R$ 3,91 por litro. Já o maior preço, de R$ 6,49, foi registrado em Pernambuco.

Para valer a pena em relação à gasolina, em termos econômicos, o etanol deve ser vendido a um preço equivalente ou menor a 70% o do outro combustível. Na média dos postos pesquisados pela ANP em todo o país, o álcool tinha paridade de 69,21% em relação à gasolina, o que indica que, em nível nacional, valia mais a pena encher o tanque com etanol nessa semana.