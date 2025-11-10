Bolsa quebra recorde dos 155 mil pontos e dólar abre em queda nesta segunda

O Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3) bateu novo recorde histórico na manhã desta segunda, ao quebrar a marca dos 155 mil pontos - (crédito: Nelson Almeida/AFP)

Os investidores saíram às compras no início desta semana após as movimentações políticas nos Estados Unidos indicarem o fim de uma paralisação que já dura 41 dias nos serviços públicos do país. Por 60 votos a 40, os senadores norte-americanos aprovaram um projeto de lei que pode dar fim ao ‘shutdown’ histórico. O pacote prevê três projetos de lei de custeio para o ano inteiro.

Diante disso, os principais índices dos Estados Unidos amanheceram positivos, com o Dow Jones operando em alta de 0,35% por volta das 11h30, no horário de Brasília, e Nasdaq e S&P 500 registrando valorizações de 1,5% e 0,92%, respectivamente.

No Brasil, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3) bateu novo recorde histórico na manhã desta segunda-feira (10/11), ao quebrar a marca dos 155 mil pontos, em alta de quase 1% durante o pregão. As ações dos grandes bancos operam no azul no começo do dia, com destaque para os papéis do Bradesco (BBDC3), que às 12h25 registravam alta de 1,66%.

Além da animosidade pelo possível fim do shutdown, neste fim de semana a China retirou o veto de exportação de três minerais raros para os Estados Unidos. De acordo com o Ministério do Comércio da China, a proibição está suspensa “até 27 de novembro de 2026”. A confirmação da notícia reforça o distensionamento recente entre os dois países no campo das políticas comerciais.

Ainda nesta segunda-feira, o dólar abriu em queda e seguiu operando em baixa ao longo da manhã. Por volta do mesmo horário, o câmbio da moeda norte-americana registrava baixa de 0,31%, aos R$ 5,31.



