Petrobras: lucro cresce 23% no terceiro trimestre e atinge R$ 32,7 bilhões

A Petrobras anunciou, nesta quinta-feira (6/11), o balanço operacional do terceiro trimestre de 2025. Na comparação com o anterior, o lucro líquido da companhia cresceu 23% e atingiu R$ 32,7 bilhões, em linha com o esperado pelo mercado. De acordo com a empresa, o resultado positivo foi alavancado pela produção de 3,14 milhões de barris de óleo equivalentes por dia (MMboed) e, também, devido a uma ligeira valorização de 2% no preço do barril de petróleo Brent.

Diante disso, a petrolífera alcançou um Fluxo de Caixa Operacional de R$ 53,7 bilhões, a partir de um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de R$ 63,9 bilhões. Os investimentos da Petrobras no terceiro trimestre do ano somaram R$ 30 bilhões e, segundo a empresa, o foco se manteve nos projetos do pré-sal.

Na visão do diretor de Financeiro e de Relacionamento com Investidores da Petrobras, Fernando Melgarejo, mesmo diante do novo patamar de preços do petróleo, a companhia gera resultados financeiros positivos e retorno aos seus acionistas.

“Aumentamos nossa eficiência, reduzimos as paradas de produção e alcançamos o topo da produção do FPSO Almirante Tamandaré, superando sua capacidade nominal. São diversas frentes de trabalho que se traduzem em resultados concretos para a companhia, seus acionistas e para a sociedade brasileira”, destacou Melgarejo.

Ainda no terceiro trimestre, a dívida líquida da empresa chegou a US$ 59,1 bilhões e manteve um patamar próximo em relação ao trimestre anterior. Nesse período, também, a companhia retornou à sociedade o montante de R$ 68 bilhões, por meio de tributos pagos à União, estados e municípios. Ao considerar somente os nove primeiros meses de 2025, foram quase R$ 200 bilhões em tributos para a sociedade.

Pagamento de dividendos

Ainda ontem, o Conselho de Administração (CA) da Petrobras aprovou o pagamento de R$ 12,26 bilhões em dividendos, que serão pagos em duas parcelas. Esse valor equivale a cerca de R$ 0,94 por ação ordinária e preferencial (PETR3; PETR4) em circulação. O valor se refere a uma antecipação da remuneração aos acionistas relativa a 2025, com base no balanço do último dia 30 de setembro.

As duas parcelas (de R$ 0,47 por ação) serão pagas aos acionistas no primeiro trimestre do próximo ano. A primeira será repassada no dia 20 de fevereiro; a segunda, em 20 de março.

