Bolsa atinge novo recorde e dólar cai após possível fim do shutdown nos EUA

As principais bolsas dos Estados Unidos também tiveram um dia de alívio, com a aprovação do projeto no Senado que pode dar fim ao 'shutdown'. - (crédito: Divulgação/Semtran RJ)

O Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3) atingiu novamente um recorde histórico nesta segunda-feira (10/11). No primeiro dia da semana, a bolsa brasileira ultrapassou a marca dos 155 mil pontos e fechou em alta de 0,77%, aos 155.257 pontos. No mesmo pregão, o dólar recuou 0,48% e fechou o dia cotado a R$ 5,30, no menor patamar de fechamento desde o último dia 23 de setembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: BC registra mais de 72 bilhões de transações na primeira metade de 2025

O principal índice da B3 reagiu positivamente às notícias positivas no exterior, mais especificamente nos Estados Unidos, onde o Senado chegou, enfim, a um acordo bipartidário entre os partidos Republicano e Democrata sobre o fim da paralisação histórica nos serviços públicos do país, que já dura mais de 41 dias. Apesar de não ter se encerrado, o shutdown — como ficou conhecido — deve se encerrar em breve, após os parlamentares aprovarem o texto na Casa por 60 votos a 40.

A paralisação dos funcionários públicos ainda gera uma série de problemas para a economia do país e há a possibilidade de um crescimento negativo no quarto trimestre, caso o shutdown perdure por mais tempo. Vale destacar que o projeto aprovado no Senado ainda deve passar pela Câmara dos Representantes e ser enviado à sanção do presidente Donald Trump. Até lá, o movimento continua.

Leia também: Mercado mantém expectativa de inflação acima do teto da meta em 2025

Com a notícia positiva, as principais bolsas dos Estados Unidos também tiveram um dia de alívio, com o Índice Dow Jones encerrando as operações em alta de 0,81%. Já o Nasdaq e o S&P 500 acumularam valorizações ainda mais fortes, de 2,27% e 1,54% ao final do dia. Também nos EUA, o Índice DXY, que mede a força do dólar em relação às principais outras divisas no exterior, fechou o dia praticamente estável, com leve queda de 0,02%.



Além da animosidade pelo possível fim do shutdown, neste fim de semana a China retirou o veto de exportação de três minerais raros para os Estados Unidos. De acordo com o Ministério do Comércio da China, a proibição está suspensa “até 27 de novembro de 2026”. A confirmação da notícia reforça o distensionamento recente entre os dois países no campo das políticas comerciais.

