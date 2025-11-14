Tarifaço: EUA falam em "reciprocidade" após reunião com chanceler brasileiro

Secretário de Estado dos Estados Unidos postou foto com Vieira e citou "reciprocidade" - (crédito: Reprodução/redes sociais)

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse, ontem, que os Estados Unidos demonstraram interesse em resolver o tarifaço de 50% aplicado a produtos brasileiros importados. A declaração ocorreu após o chanceler participar de uma reunião com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após o encontro, Marco Rubio publicou uma foto ao lado do ministro das Relações Exteriores do Brasil. Na publicação, ele afirmou ter discutido "assuntos de importância mútua". Ele destacou a construção de um "quadro de reciprocidade" para a relação comercial entre as duas nações.

Segundo Mauro Vieira, Rubio afirmou que o presidente Donald Trump ressaltou o desejo de construir uma "boa relação com o Brasil". Ele espera uma resposta do governo norte-americano até semana que vem.

"O presidente Trump manifestou a intenção de resolver rapidamente, de manter boa relação com o Brasil. Ele gostou muito da reunião na Malásia (com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva)", disse Mauro Vieira, em coletiva de imprensa nos Estados Unidos. "É uma demonstração do interesse do governo americano em solucionar as questões pendentes e de se aproximar do Brasil", acrescentou.

Leia também: Bolsas da Ásia fecham em alta após Trump sancionar fim do shutdown



O encontro entre o representante da diplomacia brasileira e o secretário de Estado dos Estados Unidos também contou com a participação de técnicos do Ministério da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústrias, Comércio e Serviços (Mdic).

Leia também: Ibram será indenizado por processo contra mineradoras em Londres



Mauro Vieira contou que os países endossaram a ideia de chegar a um acordo "provisório" que estabelecesse um caminho para chegar a um consenso em relação às tarifas. "Esse acordo provisório vai estabelecer um mapa para a negociação", concluiu.