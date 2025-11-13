Safra de grãos 2025/26 deve alcançar 354,8 milhões de toneladas, aponta Conab

A produção brasileira de grãos na safra 2025/26 deve atingir 354,8 milhões de toneladas, um aumento de 0,8% em relação ao ciclo anterior, segundo o 2º levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado em novembro. O resultado reflete o avanço do plantio e a regularidade das chuvas em boa parte do país.
A área cultivada apresentou crescimento de 3,3%, totalizando 84,4 milhões de hectares, o que representa a incorporação de 2,7 milhões de hectares. A expansão é sustentada pelas culturas de soja, milho e sorgo, enquanto arroz e algodão registram queda na produtividade.
De acordo com a Conab, a safra avança em ritmo favorável, com 56% da área total já semeada no início de novembro. O órgão destaca, contudo, que eventos climáticos adversos, como chuvas irregulares em Mato Grosso e Goiás e excesso de precipitação no Paraná, ainda exigem acompanhamento.
O levantamento também indica que o fenômeno La Niña deve se consolidar entre novembro e janeiro, trazendo chuvas acima da média para o Centro-Oeste e Sudeste, mas abaixo do normal no Sul. A tendência pode impactar o desenvolvimento das lavouras no decorrer do ciclo.
Entre as regiões, o Centro-Oeste segue como principal produtor, com 175,4 milhões de toneladas projetadas, seguido pelo Sul, que deve colher 92,7 milhões. Segundo a Conab, as estimativas podem sofrer ajustes conforme o comportamento do clima e do mercado, mas a expectativa geral é de manutenção do desempenho positivo das principais culturas.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
