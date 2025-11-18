Haddad evita comentar caso Master, mas reforça confiança na atuação do BC

"Não vou comentar porque é um assunto do Banco Central, mas vocês acompanharam todo o processo. O Banco Central é o órgão regulador do sistema financeiro, e tenho certeza de que, para ter chegado a esse ponto, todo esse processo deve estar muito robusto", declarou Haddad. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi cauteloso ao comentar a liquidação extrajudicial do Banco Master e a prisão de Daniel Vorcaro, proprietário da instituição financeira. À imprensa na portaria do ministério, ele afirmou confiar na consistência do processo conduzido pelo Banco Central.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Não vou comentar, porque é um assunto do Banco Central, mas vocês acompanharam todo o processo. O Banco Central é o órgão regulador do sistema financeiro, e tenho certeza de que, para ter chegado a esse ponto, todo esse processo deve estar muito robusto”, declarou Haddad.

O ministro ainda reiterou que o governo está disposto a dar suporte ao BC diante dos desdobramentos da intervenção. “O que cabe à Fazenda é dar suporte às consequências desse ato. Se houver, estamos prontos para colaborar”, afirmou.

Leia também: Fictor formaliza proposta de compra do Banco Master

A liquidação extrajudicial do Banco Master foi decretada nesta terça-feira (18/11), menos de 24 horas após um consórcio liderado pela Fictor Holding Financeira solicitar autorização para adquirir o Master S.A. A decisão foi assinada pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

A deterioração da situação do Banco Master já era monitorada pela autoridade monetária desde setembro, quando o BC rejeitou a proposta do Banco de Brasília (BRB) para comprar a instituição. O modelo de negócios do Master era considerado arriscado por oferecer rendimentos muito acima dos praticados pelo mercado, lastreados por papéis garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos.

O proprietério do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso na segunda-feira, em São Paulo. Segundo a Polícia Federal, ele estava sendo monitorado. A detenção ocorreu no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga a emissão de títulos de crédito falsos por instituições do Sistema Financeiro Nacional. Entre os crimes apurados estão gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa.

Leia também: Daniel Vorcaro tentou fugir para Dubai em jatinho e foi preso no aeroporto

O que é a liquidação extrajudicial

A liquidação extrajudicial é utilizada pelo Banco Central quando a instituição financeira apresenta situação irrecuperável ou quando comete infrações graves às normas do setor. A medida retira imediatamente o banco do Sistema Financeiro Nacional, interrompe suas operações e transfere a administração dos ativos para um liquidante nomeado pelo BC.

Leia também: Justiça determina afastamento do presidente do BRB por negócio com Master

O processo não tem prazo determinado e se encerra apenas por decisão do Banco Central ou pela decretação de falência.

Com informações da Agência Estado

Saiba Mais Economia Pela primeira vez no ano, projeção de IPCA chega ao teto da meta

Pela primeira vez no ano, projeção de IPCA chega ao teto da meta Economia Petrobras celebra nova descoberta na Bacia de Campos

Petrobras celebra nova descoberta na Bacia de Campos Economia Receita Federal adota padrão internacional para declarar criptoativos