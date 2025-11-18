InícioEconomia
Haddad evita comentar caso Master, mas reforça confiança na atuação do BC

À imprensa na portaria do Ministério da Fazenda, Haddad reiterou que o governo está disposto a dar suporte ao BC diante dos desdobramentos da intervenção. "O que cabe à Fazenda é dar suporte às consequências desse ato. Se houver, estamos prontos para colaborar", afirmou

(crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi cauteloso ao comentar a liquidação extrajudicial do Banco Master e a prisão de Daniel Vorcaro, proprietário da instituição financeira. À imprensa na portaria do ministério, ele afirmou confiar na consistência do processo conduzido pelo Banco Central.

“Não vou comentar, porque é um assunto do Banco Central, mas vocês acompanharam todo o processo. O Banco Central é o órgão regulador do sistema financeiro, e tenho certeza de que, para ter chegado a esse ponto, todo esse processo deve estar muito robusto”, declarou Haddad.

O ministro ainda reiterou que o governo está disposto a dar suporte ao BC diante dos desdobramentos da intervenção. “O que cabe à Fazenda é dar suporte às consequências desse ato. Se houver, estamos prontos para colaborar”, afirmou.

A liquidação extrajudicial do Banco Master foi decretada nesta terça-feira (18/11), menos de 24 horas após um consórcio liderado pela Fictor Holding Financeira solicitar autorização para adquirir o Master S.A. A decisão foi assinada pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

A deterioração da situação do Banco Master já era monitorada pela autoridade monetária desde setembro, quando o BC rejeitou a proposta do Banco de Brasília (BRB) para comprar a instituição. O modelo de negócios do Master era considerado arriscado por oferecer rendimentos muito acima dos praticados pelo mercado, lastreados por papéis garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos.

O proprietério do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso na segunda-feira, em São Paulo. Segundo a Polícia Federal, ele estava sendo monitorado. A detenção ocorreu no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga a emissão de títulos de crédito falsos por instituições do Sistema Financeiro Nacional. Entre os crimes apurados estão gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa.

O que é a liquidação extrajudicial

A liquidação extrajudicial é utilizada pelo Banco Central quando a instituição financeira apresenta situação irrecuperável ou quando comete infrações graves às normas do setor. A medida retira imediatamente o banco do Sistema Financeiro Nacional, interrompe suas operações e transfere a administração dos ativos para um liquidante nomeado pelo BC.

O processo não tem prazo determinado e se encerra apenas por decisão do Banco Central ou pela decretação de falência.

Com informações da Agência Estado

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 18/11/2025 10:09
