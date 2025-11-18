InícioEconomia
INVESTIGAÇÃO

BRB opera normalmente após afastamento do presidente, diz assessoria

Banco afirma que não houve prisões na sede e reforça compliance em negócios com o Banco Master

PF faz operação na sede do Banco de Brasília (BRB) em 18 de novembro de 2025 - (crédito: Ed Alves/C.B/D.A Press)
PF faz operação na sede do Banco de Brasília (BRB) em 18 de novembro de 2025 - (crédito: Ed Alves/C.B/D.A Press)

O Banco de Brasília (BRB) segue operando normalmente nesta terça-feira (18/11) após o afastamento temporário do presidente da instituição, Paulo Henrique Costa, e do diretor financeiro, Dario Oswaldo Garcia Junior. A medida foi determinada pela Justiça Federal durante operação que apura irregularidades envolvendo o Banco Master, cuja liquidação extrajudicial foi decretada pelo Banco Central também nesta terça (18).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Costa é um dos alvos da Operação Compliance Zero, que combate a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional. Estão sendo investigados os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.

A investigação mira supostos crimes na gestão do Master, instituição que teve operações vetadas pelo Banco Central em setembro e vinha sendo alvo de questionamentos pelo modelo de captação de recursos com taxas acima do padrão e uso de garantias do FGC. As autoridades apuram possíveis irregularidades, lavagem de dinheiro e movimentações consideradas atípicas.

Em nota, o BRB reforçou que sempre atuou “em conformidade com as normas de compliance e transparência”, afirmando que presta regularmente informações ao Ministério Público Federal e ao Banco Central sobre todas as operações relacionadas ao Banco Master.

A instituição também negou que tenha havido prisões em suas dependências. “Nenhuma prisão foi realizada na manhã desta terça-feira (18). A decisão judicial que orienta a atuação da Polícia Federal nas dependências do Banco determina, exclusivamente, o afastamento temporário do presidente e do diretor financeiro pelo prazo de 60 dias”, diz o texto.

O banco assegurou ainda que segue funcionando integralmente. “A Instituição reafirma seu compromisso com a ética, a responsabilidade e a integridade na condução de suas atividades. O Banco segue operando normalmente, garantindo a continuidade integral dos serviços e preservando a segurança das operações, dos clientes, dos parceiros e de toda a sua estrutura operacional”.

Veja a íntegra da nota emitida pelo BRB

O BRB reforça que sempre atuou em conformidade com as normas de compliance e transparência, prestando regularmente informações ao Ministério Público Federal e ao Banco Central do Brasil sobre todas as operações relacionadas ao Banco Master.

O Banco informa, ainda, que nenhuma prisão foi realizada na manhã desta terça-feira (19). A decisão judicial que orienta a atuação da Polícia Federal nas dependências do Banco determina, exclusivamente, o afastamento temporário do presidente e do diretor financeiro pelo prazo de 60 dias.

A Instituição reafirma seu compromisso com a ética, a responsabilidade e a integridade na condução de suas atividades. O Banco segue operando normalmente, garantindo a continuidade integral dos serviços e preservando a segurança das operações, dos clientes, dos parceiros e de toda a sua estrutura operacional.

Saiba Mais

  • PF faz operação na sede do Banco de Brasília (BRB) em 18 de novembro de 2025
    PF faz operação na sede do Banco de Brasília (BRB) em 18 de novembro de 2025 Foto: Ed Alves/C.B/D.A Press
  • Fitch Rating rebaixa avaliações de BRB e Master, após decisão do BC
    Fitch Rating rebaixa avaliações de BRB e Master, após decisão do BC Foto:
  • Em fato relevante, o banco do DF disse que a transação representaria
    Em fato relevante, o banco do DF disse que a transação representaria "uma oportunidade estratégica com potencial de geração de valor para o BRB" Foto: BRB
  • Google Discover Icon
JA
JA

Jéssica Andrade

Por Jéssica Andrade
postado em 18/11/2025 10:27
SIGA
x