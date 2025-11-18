BRB opera normalmente após afastamento do presidente, diz assessoria

PF faz operação na sede do Banco de Brasília (BRB) em 18 de novembro de 2025 - (crédito: Ed Alves/C.B/D.A Press)

O Banco de Brasília (BRB) segue operando normalmente nesta terça-feira (18/11) após o afastamento temporário do presidente da instituição, Paulo Henrique Costa, e do diretor financeiro, Dario Oswaldo Garcia Junior. A medida foi determinada pela Justiça Federal durante operação que apura irregularidades envolvendo o Banco Master, cuja liquidação extrajudicial foi decretada pelo Banco Central também nesta terça (18).

Costa é um dos alvos da Operação Compliance Zero, que combate a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional. Estão sendo investigados os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.

A investigação mira supostos crimes na gestão do Master, instituição que teve operações vetadas pelo Banco Central em setembro e vinha sendo alvo de questionamentos pelo modelo de captação de recursos com taxas acima do padrão e uso de garantias do FGC. As autoridades apuram possíveis irregularidades, lavagem de dinheiro e movimentações consideradas atípicas.

Em nota, o BRB reforçou que sempre atuou “em conformidade com as normas de compliance e transparência”, afirmando que presta regularmente informações ao Ministério Público Federal e ao Banco Central sobre todas as operações relacionadas ao Banco Master.

A instituição também negou que tenha havido prisões em suas dependências. “Nenhuma prisão foi realizada na manhã desta terça-feira (18). A decisão judicial que orienta a atuação da Polícia Federal nas dependências do Banco determina, exclusivamente, o afastamento temporário do presidente e do diretor financeiro pelo prazo de 60 dias”, diz o texto.

O banco assegurou ainda que segue funcionando integralmente. “A Instituição reafirma seu compromisso com a ética, a responsabilidade e a integridade na condução de suas atividades. O Banco segue operando normalmente, garantindo a continuidade integral dos serviços e preservando a segurança das operações, dos clientes, dos parceiros e de toda a sua estrutura operacional”.

