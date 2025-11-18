BC aplica regime especial a instituições do Master por "crise" e "violações"

BC afirma que conglomerado responde por apenas 0,57% dos ativos e 0,55% das captações de todo o Sistema Financeiro Nacional -

O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial de quatro instituições do Conglomerado Master após identificar uma “grave crise de liquidez”, sérios problemas financeiros e irregularidades no cumprimento das normas do sistema financeiro. Em nota divulgada à imprensa nesta terça-feira (18/11), a autoridade monetária destacou que o conglomerado responde por apenas 0,57% dos ativos e 0,55% das captações de todo o Sistema Financeiro Nacional.

“A decretação do regime especial nas instituições foi motivada pela grave crise de liquidez do Conglomerado Master e pelo comprometimento significativo da sua situação econômico-financeira, bem como por graves violações às normas que regem a atividade das instituições integrantes do SFN”, informou a autoridade monetária.



O Regime de Administração Especial Temporária (RAET) é uma medida que permite a continuidade das operações normais da instituição financeira, sem interrupções ou suspensões. Ele foi aplicado ao Banco Master S/A, Banco Master de Investimento S/A, Banco Letsbank S/A e Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.

Nesse regime, os atuais dirigentes perdem o mandato e são substituídos por um conselho diretor ou por uma entidade especializada, que assume plenos poderes de gestão da instituição, por indicação do BC. Além disso, a partir de hoje, os bens dos controladores e ex-administradores dessas instituições ficam bloqueados, conforme determina a lei.

O Banco Central afirmou ainda que continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais. “O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis.”