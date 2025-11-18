Conab abastece COP30 com agricultura familiar

Na Cúpula dos Povos, a previsão é atender 10 mil pessoas, com produtos adquiridos de 14 cooperativas - (crédito: Foto: Catiana de Medeiros/Conab)

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) passou a fornecer alimentação para a Cúpula dos Povos, a COP Indígena, o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e para o grupo de voluntários que atua na COP30, em Belém. Essa é a primeira vez que a agricultura familiar integra o orçamento da Organização das Nações Unidas para abastecimento de refeições em uma Conferência do Clima.

O aporte de R$ 1,3 milhão foi executado por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com compras realizadas principalmente na região Amazônica, mas também envolvendo agricultores de outras regiões do país. Os alimentos adquiridos passaram a compor a estratégia de abastecimento destinada aos espaços oficiais e às atividades paralelas da conferência.

Na Cúpula dos Povos, a previsão é atender 10 mil pessoas, com produtos adquiridos de 14 cooperativas. Além do PAA, a Conab disponibilizou sua Unidade Armazenadora de Ananindeua, localizada a 24 quilômetros de Belém, como ponto central de recepção e distribuição. O local foi cedido sem cobrança de estocagem e recebeu dois contêineres apropriados para produtos que exigem resfriamento ou congelamento. A unidade tem capacidade para armazenar até 500 toneladas.

A Conab também indicou cooperativas e entidades vinculadas ao PAA para fornecer 30% da alimentação destinada à Green Zone e à Blue Zone. No total, foram adquiridas 146 toneladas de alimentos, distribuídas entre os espaços oficiais da COP 30.

Um dos pontos atendidos pela operação é o restaurante SocioBio, localizado na Blue Zone. O espaço é administrado pela Cooperativa Central do Cerrado, em parceria com a Rede Bragantina de Solidariedade, e reúne produtos provenientes da agricultura familiar e de comunidades extrativistas dos biomas Cerrado, Caatinga e Amazônia.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

