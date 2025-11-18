Liquidação do Master deve afetar 515 trabalhadores e 12 milhões de clientes

"Até o momento, não recebemos qualquer comunicação formal por parte da instituição que esclareça a situação ou informe possíveis impactos sobre seus trabalhadores e clientes", afirmou o sindicato - (crédito: Divulgação )

A liquidação extrajudicial do Banco Master pode impactar diretamente 515 trabalhadores da instituição, conforme informou nesta terça-feira (18/11) o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região.

“Até o momento, não recebemos qualquer comunicação formal por parte da instituição que esclareça a situação ou informe possíveis impactos sobre seus trabalhadores e clientes”, afirmou, em nota.



A entidade destacou ainda a preocupação com os aproximadamente 12,4 milhões de clientes do banco, que também podem sofrer consequências significativas. “Nossa atenção está voltada, em primeiro lugar, aos 515 trabalhadores do Banco Master S.A., que serão diretamente afetados. Também expressamos preocupação com os clientes, que podem enfrentar impactos relevantes”, disse.

O sindicato alertou para possíveis efeitos indiretos sobre o Will Bank, banco digital adquirido pelo Master em 2024, que emprega 756 trabalhadores. “Eventuais desdobramentos envolvendo o Banco Master podem repercutir nas operações da instituição”, acrescentou a nota.

A associação de trabalhadores reforçou que continuará acompanhando a situação de perto, cobrando transparência e buscando informações para proteger os direitos dos trabalhadores. “Esperamos que as soluções passem pela proteção ao emprego dos trabalhadores, que não podem ser penalizados pelos atos praticados pelos gestores do banco”, concluiu.