Assimpi e MEMP firmam parceria para ampliar apoio a pequenos negócios

A Associação Nacional dos Sindicatos da Micro e Pequena Indústria (Assimpi) e o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP) apresentam, no próximo dia 24, uma parceria que tem o objetivo de impulsionar a competitividade dos pequenos negócios no Brasil. O anúncio deve ocorrer em uma cerimônia, em São Paulo.

Entre as soluções que devem ser apresentadas está o lançamento de 400 delegacias da Assimpi, que estarão presentes em todas as regiões do país e visam prestar apoio presencial e orientação a quem já empreende e deseja se formalizar. De acordo com a associação, a iniciativa inaugura uma “nova fase de inovação, acesso, competitividade e fortalecimento do empreendedorismo no país”.

"Estamos vivendo um momento único. Essa parceria representa um avanço sem precedentes na aproximação entre o setor produtivo e as políticas públicas, criando condições reais para que pequenos negócios cresçam, inovem e contribuam ainda mais para a economia do país. É um movimento que inaugura um Brasil mais competitivo, mais moderno e mais preparado para os desafios do futuro”, avalia o presidente da Assimpi, Joseph Couri.

