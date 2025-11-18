Aplicativo do FGC se torna o mais baixado do Brasil, superando o Chat GPT

O aumento nas buscas pelo FGC acontece logo após a liquidação do Banco Master pelo Banco Central - (crédito: Reprodução App Store)

O aplicativo do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) se tornou o mais baixado da App Store no Brasil, nesta terça-feira (18/11). No ranking de apps gratuitos, ele superou o Chat GPT e o Google Gemini em número de downloads.

O app ainda não aparece no ranking da Play Store, disponível para usuários de Android, devido a maior popularidade de programas de finanças que envolvam compras internas em plataformas da Apple.

Em outubro, o FGC contava com menos de 5 mil downloads mundiais. Nesta terça, ele desbanca o Chat GPT, que obteve 71 milhões de downloads no mês passado, e o Google Gemini, com 26 milhões.

O aumento nas buscas pelo FGC acontece imediatamente após a liquidação do Banco Master pelo Banco Central. O app auxilia investidores a serem ressarcidos pelo fundo, já que, com a medida decretada, os ativos do grupo financeiro ficam indisponíveis. Por meio dele, é possível acompanhar o pagamento.

Os investidores que possuem produtos cobertos pelo FGC, como Certificados de Depósito Bancário (CDBs) e Letras de Crédito Imobiliários (LCIs), estão aptos a receber o pagamento das aplicações inseridas no limite de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ. Aqueles que estiverem com o cadastro atualizado, serão prioridade no pagamento.

Em média, o ressarcimento ocorre 30 dias após a liquidação ou intervenção da instituição financeira. O prazo pode variar de acordo com o caso e, após a assinatura do termo no FGC, o pagamento é depositado em até 48 horas úteis na conta do credor.