Quem é Eduardo Bianchini, nomeado para a liquidação do Master

O Banco Central escolheu Eduardo Félix Bianchini para comandar a liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada na terça-feira (18/11), um dia marcado também pela prisão do controlador da instituição, Daniel Vorcaro.

Com perfil discreto, presença quase inexistente nas redes sociais e avesso a entrevistas, Bianchini volta ao centro de um processo que deve consumir anos de trabalho e exigir decisões delicadas para minimizar prejuízos aos clientes e ao Sistema Financeiro Nacional (SFN).



Antes de se tornar um dos nomes mais experientes do país na arte de desmontar instituições financeiras, Bianchini construiu uma carreira de 39 anos no Banco Central, onde ingressou em 1973 e permaneceu até sua aposentadoria, em 2012. Pouco depois de deixar o órgão, passou a assumir funções de liquidante e interventor em instituições problemáticas, tornando-se uma espécie de “especialista em crises” chamado sempre que um caso de grande complexidade surge.

Desde então, ele já foi designado pelo BC para conduzir pelo menos oito liquidações ou intervenções, sem contar o novo e volumoso caso do Master. Entre os processos sob sua responsabilidade estão episódios que marcaram o setor financeiro na última década.

Para exercer essa função, Bianchini atua por meio de sua própria empresa, a EFB, fundada em agosto de 2021. A firma, que leva suas iniciais no nome, será a base a partir da qual o ex-servidor do BC conduzirá uma das liquidações mais complexas da história recente do país.

Histórico de liquidações sob comando de Bianchini

2012 – Intervenção no Banco BVA

2015 – Liquidação do Banco Cruzeiro do Sul

2015 – Liquidação da Pioneer Corretora de Câmbio

2017 – Liquidação da S. Hayata Corretora de Câmbio

2018 – Liquidação da Gradual Corretora

2019 – Liquidação da Um Investimentos

2020 – Liquidação da Decasa Financeira

2020 – Liquidação da Uniletra Corretora

2025 – Liquidação do Banco Master e empresas do conglomerado (Banco Master de Investimento, Letsbank, Master Corretora e RAET do Banco Master Múltiplo)

(Com informações de Agência Estado)