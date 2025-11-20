XP, BTG e Nubank distribuíram CDBs do Banco Master; entenda

Master possui cerca de 1,6 milhão de clientes com produtos elegíveis à garantia, somando aproximadamente R$ 41 bilhões em depósitos e títulos - (crédito: Divulgação/ Mercado Pago )

Três das maiores plataformas digitais de investimento do país — XP, BTG Pactual e Nubank — comercializaram Certificados de Depósito Bancário (CDBs) emitidos pelo Banco Master. Atraídos por uma rentabilidade muito acima da média do mercado, com taxas que chegavam a 150%, investidores viram nos títulos de renda fixa uma rara combinação de ganho rápido e sensação de segurança.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A distribuição desses títulos por plataformas de grande alcance amplia o impacto da liquidação extrajudicial do Master, decretada pelo Banco Central após a prisão de seu controlador, Daniel Vorcaro. Isso porque parte dos investidores de varejo que compraram esses papéis agora está submetida às regras de ressarcimento do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), cujo limite é de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição financeira.



Leia também: Bancos e corretoras notificam clientes sobre FGC após liquidação do Master

O CDB é tradicionalmente visto como um investimento seguro por duas razões, trata-se de um título de renda fixa e conta com a proteção do FGC. Mas, quando as taxas de rentabilidade oferecidas ficam muito acima do padrão do mercado, pode indicar um sinal de alerta de que o emissor pode estar assumindo riscos elevados ou enfrentando fragilidades financeiras.

Dados do próprio FGC mostram que o Master possui cerca de 1,6 milhão de clientes com produtos elegíveis à garantia, somando aproximadamente R$ 41 bilhões em depósitos e títulos. O volume dá a dimensão do desafio operacional que o fundo terá pela frente para processar pedidos de ressarcimento e organizar a fila de credores.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Embora XP, BTG e Nubank atuem apenas como intermediários e não tenham responsabilidade direta sobre a solvência do emissor, o episódio evidencia o descompasso entre o desejo por altas rentabilidades no varejo e a transparência necessária na oferta de produtos de crédito privado com retornos que destoam do restante do mercado.

“Não existe almoço grátis. Sempre desconfie de taxas excessivamente atrativas, com rentabilidade muito acima da média. Só o fato de ser renda fixa não garante segurança”, alerta Antonio Maciel, contador e embaixador da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro (Planejar).