Receita libera nesta sexta-feira consulta ao lote residual do IRPF

Os contribuintes poderão consultar se foram incluídos no lote residual de restituição do Imposto de Renda referente a novembro a partir das 10h desta sexta-feira (21/11). O grupo reúne declarações de 2025 entregues fora do prazo, casos que tiveram pendências regularizadas recentemente e créditos remanescentes de anos anteriores. A liberação do pagamento está marcada para 28 de novembro.
No total, serão contempladas 214.310 restituições, que somam R$ 494,08 milhões. Desse valor, R$ 296,95 milhões serão direcionados a contribuintes com prioridade legal, como idosos acima de 60 anos, com destaque para o grupo de 80 anos ou mais, pessoas com deficiência ou portadoras de doenças graves e profissionais do magistério.
Além dos grupos prioritários por lei, outros 138.164 contribuintes terão preferência por terem utilizado a Declaração Pré-preenchida ou escolhido receber via Pix, uma estratégia da Receita Federal para tornar o processo mais ágil e moderno. Também foram incluídos 23.602 contribuintes não prioritários no lote.
A consulta pode ser feita no portal da Receita Federal, na área “Meu Imposto de Renda”, em “Consultar Restituição”.
