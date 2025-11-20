Gás do Povo inicia recarga gratuita de botijão na próxima segunda (24)

A expectativa do Executivo é que, até março de 2026, o gás de cozinha gratuito chegue a 15 milhões de famílias - (crédito: Ricardo Botelho/MME)

O governo federal dará início, na próxima segunda-feira (24/11), ao programa Gás do Povo, que prevê a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha (GLP 13 kg) para famílias em situação de vulnerabilidade social. A estimativa oficial é que um milhão de lares recebam o benefício nesta primeira fase.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As primeiras capitais contempladas serão Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Teresina (PI).

O acesso ao vale-recarga poderá ser comprovado pelo cartão do Bolsa Família, cartão de débito da Caixa ou CPF vinculado a um código de validação enviado por SMS. Segundo o governo, o novo formato amplia a rastreabilidade, a segurança e a eficiência na entrega do benefício.

A expectativa do Executivo é de que, até março de 2026, o gás de cozinha gratuito chegue a 15 milhões de famílias. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o programa reforça a estratégia de garantir segurança alimentar e melhores condições de vida. “O Gás do Povo combate a pobreza energética, garante alívio real no orçamento das famílias e protege a saúde de quem ainda recorre à lenha ou a materiais inflamáveis para cozinhar”, disse o ministro.

A Caixa Econômica Federal será responsável pela distribuição dos vales, pelo credenciamento das revendedoras e pela validação dos meios de acesso do usuário. Com o novo sistema, a retirada da recarga passa a ser feita diretamente nas revendas participantes, eliminando a intermediação por pagamento em dinheiro.

Entrega

A fase inicial marca a transição do modelo anterior, baseado em repasse financeiro, para um sistema que assegura a entrega direta do GLP. Em nota, o governo destacou que a mudança “torna o benefício mais eficaz, reduz fraudes e garante que o recurso chegue exatamente onde deve chegar: na recarga do botijão utilizado no dia a dia das famílias”.

O programa atenderá famílias selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), inscritas no CadÚnico, com renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 759) e cadastro atualizado há pelo menos 24 meses. Terão prioridade aquelas que já recebem o Bolsa Família.