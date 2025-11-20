InícioEconomia
Trump retira tarifa adicional de 40% a produtos brasileiros

O anúncio ocorreu uma semana após o presidente norte-americanos retirar a tarifa "recíproca" de 10% a produtos importados pelos EUA

Trump forneceu respaldo financeiro fundamental para Javier Milei - (crédito: Getty Images)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou, nesta quinta-feira (20/11), a ordem executiva que impõe a retirada das tarifas adicionais de 40% sobre produtos brasileiros importados pelos EUA. O ofício ocorreu uma semana após o presidente norte-americano retirar a tarifa "recíproca" de 10% sobre os mesmos produtos. 

Como justificativas para a retirada das tarifas adicionais, Trump citou convesa telefônica realizada com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em outubro, e recomendações de funcionário da Casa Branca. No Estados Unidos, o governo Trump corre contra a inflação de produtos.

Entre os intens brasileiros que estão livres do tarifaço dos EUA, o documento norte-americano cita cortes de carne bovina, café, cacau em pó e frutas, como abacaxi, mamão, laranja, limão e goiaba.   

O tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, a partir de julho, fizeram com que o preço de produtos como café, carne e frutas, fossem elevados no mercado interno dos Estados Unidos. A Associação Brasileira da Indústria Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec) celebrou a decisão assinada pelos Estados Unidos.

"A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC) celebra a decisão dos Estados Unidos de retirar as tarifas sobre a carne bovina. A reversão reforça a estabilidade do comércio internacional e mantém condições equilibradas para todos os países envolvidos, inclusive para a carne bovina brasileira. A medida demonstra a efetividade do diálogo técnico e das negociações conduzidas pelo governo brasileiro, que contribuíram para um desfecho construtivo e positivo. A ABIEC seguirá atuando de forma cooperativa para ampliar oportunidades e fortalecer a presença do Brasil nos principais mercados globais", disse a Abiec, em nota.

Até o momento, o governo brasileiro ainda não comentou. Em reposta ao Correio, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) destacou que ainda analisa o comunicado do governo Trump. O Ministério das Relações Exteriores ainda não se manifestou.

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 20/11/2025 19:06 / atualizado em 20/11/2025 20:29
