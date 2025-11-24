Mercado revisa para baixo projeções de inflação e juros

Para 2026, a expectativa para a Selic recuou pela primeira vez, passando de 12,25% para 12% -

Economistas do mercado financeiro voltaram a revisar para baixo suas projeções de inflação. Segundo os dados do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (24/11) pelo Banco Central (BC), a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2025 recuou de 4,46% para 4,45%

A nova projeção indica que a inflação deve encerrar o ano próxima ao teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que é de 4,5%, considerando a margem de tolerância.



Para os anos seguintes, as expectativas também foram ligeiramente ajustadas. Em 2026, a estimativa caiu de 4,20% para 4,18%; em 2027 seguiu em 3,80%; e em 2028, a previsão foi mantida em 3,50%.

A projeção para a taxa básica de juros (Selic) deste ano foi mantida em 15%. Para 2026, a expectativa recuou pela primeira vez, passando de 12,25% para 12%. Em 2027, a estimativa permaneceu estável em 10,50%. Já em 2028, houve também o primeiro ajuste para baixo, com a mediana caindo de 10% para 9,75%.

Câmbio e PIB

Em relação ao câmbio, as estimativas foram mantidas em todo o horizonte da pesquisa. A projeção para o dólar ao fim de 2025 ficou em R$ 5,40. Para 2026, a previsão é de R$ 5,50, valor que se repete nas projeções para 2027 e 2028.

A projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2025 permaneceu em 2,16%. Para 2026, o mercado segue estimando crescimento de 1,78%. A expectativa para 2027 continuou em 1,88%, enquanto a de 2028 foi mantida em 2%.