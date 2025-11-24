Chaim Zaher amplia parceria com o SBT no interior de São Paulo

O empresário Chaim Zaher, dono do grupo educacional SEB e controlador do Grupo Thathi de Comunicação, está ampliando de forma acelerada a presença no setor de mídia.
Após comprar a TV Tambaú, afiliada do SBT em João Pessoa, e deter retransmissoras da rede em cidades como São José dos Campos, São José do Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente, Zaher prepara um novo movimento: a Th+, emissora do grupo, vai assumir as operações do SBT em praticamente todo o interior de São Paulo.
Zaher tem dito a interlocutores que seguirá investindo no setor de mídia, onde vê “valor estratégico” e espaço para consolidação regional, movimento que fortalece sua relação com a emissora da família Abravanel e reorganiza o mapa das afiliadas no maior mercado do país.
