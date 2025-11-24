InícioEconomia
Alckmin sanciona lei que cria o Sistema de Compras Expressas

Nova modalidade inclui comércio eletrônico nas licitações e acelera expansão do programa Contrata+Brasil. Objetivo é acelerar o processo de compras públicas

Alckmin comanda a Presidência da República durante viagem do presidente Lula a Maputo, capital de Moçambique. - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O presidente da República em Exercício, Geraldo Alckmin, sancionou nesta segunda-feira (24/11) a lei que cria o Sistema de Compras Expressas (Sicx), publicada no Diário Oficial da União (DOU).

A norma altera a Lei nº 14.133/21 para incluir o comércio eletrônico como modalidade de credenciamento em licitações, permitindo que órgãos públicos comprem bens e contratem serviços padronizados por meio de plataformas digitais.

O Sicx integra a política de transformação digital do Estado e busca dar mais agilidade, eficiência e transparência às compras governamentais. A proposta também reforça a agenda de compras estratégicas, sustentáveis e inclusivas.

Regulamentação

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos será responsável pela regulamentação do sistema, definindo regras de uso da plataforma, credenciamento de fornecedores, padronização de bens e serviços, preços e prazos de pagamento, que terão limite máximo de 30 dias. Também serão estabelecidos requisitos para entrega e possíveis sanções.

O Portal Nacional de Contratações Públicas passará a incorporar o sistema como uma de suas funcionalidades. O Sicx será disponibilizado a órgãos e entidades da administração direta e indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista, subsidiárias e entidades privadas sem fins lucrativos.

*Estagiário sob supervisão de Victor Correia

Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 24/11/2025 16:19
