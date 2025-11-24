Brasil é líder global para viagens de fim de ano, revela pesquisa

O Rio de Janeiro (RJ) é a cidade mais procurada tanto no âmbito nacional quanto internacional. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Brasil foi o país mais buscado por turistas para viagens de fim de ano, de acordo com um levantamento feito pela Booking.com realizado entre 1º de agosto e 28 de outubro de 2025. O resultado representa um crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior, reforçando a atratividade nacional para o turismo de lazer, especialmente durante as celebrações de Natal e Réveillon.

Para os brasileiros, o destaque continua sendo os destinos litorâneos. O Rio de Janeiro (RJ) aparece em primeiro lugar no ranking nacional, com aumento de 12% na procura. Outros locais de destaques são: Porto de Galinhas - PE (+35%); Maceió - AL (+29%); Florianópolis- SC (+6%); e Ubatuba - SP completa a lista dos destinos mais procurados.

No cenário internacional, o interesse por viagens ao Brasil também aumentou, com o Rio de Janeiro liderando novamente o ranking, com aumento de 27% nas pesquisas. Florianópolis (SC), São Paulo (SP), Búzios (RJ) e Bombinhas (SC) compõem a lista dos destinos nacionais mais buscados por visitantes de outros países — com destaque para a capital paulista, que registrou crescimento de 287%.

Potência turística

O Brasil já registra 8 milhões de turistas internacionais viajando por diferentes destinos. Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, os resultados reforçam o avanço contínuo do setor em 2025, impulsionado por ações de promoção, qualificação e fortalecimento de destinos, além da ampliação da malha aérea e dos investimentos em infraestrutura turística em todo o país.

“Os dados confirmam a posição do Brasil como potência turística global. Temos trabalhado para ampliar o acesso, qualificar serviços e promover nossas belezas naturais e culturais, e os resultados mostram que estamos no caminho certo”, destacou.

