Pix: Black Friday 2025 mostra uma nova era nos pagamentos no Brasil

A Black Friday 2025 deve marcar um ponto de virada na forma como os brasileiros consomem. Impulsionado por tecnologias como Pix por aproximação, carteiras digitais e autenticação biométrica, o varejo nacional se prepara para a edição mais digital e fluida da data. Com recordes registrados pelo Banco Central e ampla adesão entre jovens consumidores, o sistema de pagamentos instantâneos se firma como protagonista absoluto do mercado.

Em setembro, o Pix alcançou seu maior volume: 290 milhões de transações em um único dia, somando R$ 164,8 bilhões movimentados. O avanço se reflete no comportamento dos brasileiros: pesquisa da MindMiners mostra que 67% já utilizam o Pix como principal meio de pagamento, à frente de cartões de crédito (47%) e débito (34%).

Para Murilo Rabusky, diretor de Negócios da Lina Open X, a próxima Black Friday será “um divisor de águas”. “Pela primeira vez, veremos o impacto real de tecnologias como o PIX por aproximação e a Jornada Sem Redirecionamento em um evento de massa. A expectativa é que essas inovações reduzam drasticamente o abandono de carrinho e aumentem significativamente as taxas de conversão. Além disso, o Pix Automático é uma ferramenta de maior controle e eficiência na gestão de pagamentos recorrentes e assinaturas, que podem ser realizadas pelo consumidor neste período como forma de aproveitar as promoções e oportunidades”, afirma.

Pix lidera preferência e cresce no e-commerce

Segundo o estudo Brasilidades – Quantos Brasis cabem no Brasil?, 73% dos brasileiros utilizam o Pix diariamente. No comércio online, ele deve alcançar 44% do valor total das transações até o fim de 2025, superando os cartões de crédito (41%), de acordo com projeções Ebanx/PCMI. O desempenho não é novidade. Na Black Friday de 2024, o método já havia movimentado R$ 4,3 bilhões, um salto de 45,8% em relação ao ano anterior.

Oficializado em fevereiro deste ano, o Pix por aproximação introduz pagamentos instantâneos via NFC, sem necessidade de abrir aplicativos ou escanear códigos. “Essa tecnologia amplia o uso do Pix ao melhorar a experiência de pagamento em diversos cenários, como transporte público, compras presenciais e grandes eventos. Durante a Black Friday, onde agilidade é fundamental para evitar o abandono de compra, essa inovação pode ser decisiva para aumentar as vendas no varejo físico”, explica Rabusky.

O Global Payments Report 2025, da Worldpay, revela que 84% dos brasileiros já usam carteiras digitais como Apple Pay, Google Pay, PicPay e Mercado Pago — uma das taxas mais altas do mundo.

Para Gustavo Siuves, CRO da Azify, os avanços tornam esse método especialmente relevante em grandes eventos de varejo. “As carteiras digitais trazem benefícios importantes, como criptografia, autenticação biométrica e diminuição do risco de vazamento de informações sensíveis. Durante a Black Friday, isso pode fazer toda a diferença na segurança das compras”, afirma.